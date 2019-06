Răzvan Cuc îl laudă directorul Aeroportului București: Îl felicit pentru deblocarea procesului de modernizare a Pistei 2 (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, de vineri, că a cerut noi conduceri a "Companiei Naționale Aeroporturi București" să fie "mult mai eficientă" şi să "ia măsuri mult mai rapide", și a lăudat deblocarea procesului de modernizare a Pistei 2 a Aeroportului "Henri Coandă".

"Ştiţi foarte bine ca în urmă cu o lună de zile s-a schimbat managementul la CNAB (Compania Națională Aeroporturi București - n.r.), în urma unei vizite pe care am efectuat-o inopinat acolo, şi am cerut noii conduceri să fie mult mai eficient şi să ia măsuri mult mai rapide", a declarat Răzvan Cuc.

"Vorbim de o companie, dacă nu mă înşel, este cea mai profitabilă companie din Ministerul Transporturilor. O companie care, din păcate, am văzut, ca şi volum de investiţii, ca şi proceduri lansate, au avut probleme de-a lungul timpului. În sensul că, deşi au bani, nu contractează lucrări", a adăugat ministrul Transporturilor.

"Ori scopul principal este să modernizăm aeroportul, nu să-l menţinem în stare latentă. Sunt măsuri care trebuie luate pe termen scurt şi o să-l rog pe domnul director, ca după ce va semna contractul, împreună cu firma care a fost desemnată câştigător, să ne şi spună ce a făcut în această scurtă perioadă şi ce are de gând să facă mai departe", a mai spus Răzvan Cuc.

Ulterior, ministrul l-a lăudat pe noul director al CNAB, George Alexandru Ivan, pentru deblocarea procesului de modernizare a Pistei 2, la care ultimele lucrări capitale s-ar fi făcut în 1997.

George Alexandru Ivan a fost numit director al CNAB în luna aprilie, pe o perioadă de doar 4 luni, dar cu poosiblitatea prelungirii contractului pentru alte câteva luni.

"Numai aşteptam luni de zile după funcţionari care nu înţeleg că trebuie să-şi facă treaba la locul de muncă, unii dintre ei, şi vin cu tot felul de prelungiri şi tot felul de motive să blocheze lucrările", a mai spus ministrul.

