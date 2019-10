Ministrul Răzvan Cuc anunță măsuri după tragedia din Ialomița: Dispozitive de scanare a retinei pentru evaluarea stării de oboseală a șoferilor (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, anunță măsuri după accidentul grav din Ialomița, soldat cu 10 morți și 7 răniți, pentru ca „asemenea tragedii să nu se mai repete". Concret, ministrul susţine că vor fi introduse dispozitive de scanare a retinei pentru evaluarea stării de oboseală a șoferilor de TIR iar de luni vor începe raziile în trafic. Mai mult, Cuc a spus că şoferul TIR-ului care a produs accidentul ar fi oprit maşina cu doar 3 km înanite de tragedie pentru a şi cumpăra o cafea, informează B1 TV.

„În perioada imediat următoare, de luni, să se formeze un grup mixt între ISCTR şi Poliţia Rutieră care va avea ca principal atribut controlul tahografelor. Va fi făcut un plan general. În dimineaţa în care se va stabili unde se vor face controalele, acolo se va pleca. Nu se va şti de către absolut nimeni decât în ziua în care se va pleca pe traseele respective pentru a se face controalele care să verifice dacă şoferii respectă timpii”, a declarat Răzvan Cuc.

Pe de altă parte, ministrul Cuc a anunţat că, în urma consultărilor cu directorul de la RAR, George Dincă, va emite în regim de urgenţă un ordin de ministru care va prevedea introducerea dispozitivelor pentru scanarea retinei.

„M-am consultat cu George Dincă, directorul de la RAR. Luni vom forma un grup de lucru şi în regim de urgenţă voi emite un ordin de ministru prin care vom introduce dispozitive pentru scanarea retinei. Există astfel de dispozitive pe piaţă, care au ca principal scop identificarea oboselii pentru şoferii care conduc aceste TIR-uri şi sunt, totodată nişte dispozitive care avertizează sonor în momentul în care se depăşeşte banda pe care se deplasează TIR-ul în mod normal”, a mai spus ministrul.

Între timp, ies la iveală noi detalii legate de tragedia din Ialomiţa.

”Un lucuru foarte important pe care voiam să vi-l aduc la cunoștiință referitor la acest incident: șoferul a oprit cu 3 kilometri înainte de producerea accidentului pentru a-și achiziționa o cafea”, a mai spus Răzvan Cuc.

