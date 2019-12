Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a închiriat şi a plătit, de mai multe ori în acest an, elicoptere folosite în deplasări de fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Acesta a efectuat trei zboruri, pentru care CNAIR a plătit 115.000 de lei, informează B1 TV. Explicaţia lui: zborurile au fost făcute în interes de serviciu, „pentru români, nu pentru Cuc”.

La sfârşitul săptămânii trecute, CNAIR a transmis, la solicitarea jurnaliştilor ziare.com, că în 2019 a închiriat de trei ori elicopter la solicitarea ministrului Transporturilor şi „având în vedere necesitatea efectuării unor verificări inopinate”.

