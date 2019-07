Răzvan Cuc se laudă iarăşi cu 'deblocarea' proiectelor de infrastructură, de data aceasta la Suceava (FOTO)

Prin dialogul direct purtat cu antreprenorii, fie la sediul ministerului Transporturilor, fie pe șantiere, au fost deblocate multe dintre proiectele de infrastructură, a precizat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, într-o postare de pe Facebook.

Ministrul a indicat şi faptul că proiectele de infrastructură din Moldova "sunt o prioritate", fără însă să precizeze exact de ce tocmai cele din Moldova - cea mai săracă şi cea mai neproductiva regiune a ţării.

"Pentru mine obiectivele de infrastructură sunt foarte importante , iar cele din Moldova sunt o prioritate

Astăzi (joi - n.r.), împreună cu doamna Mirela-Elena Adomnicăi, prefectul județului Suceava, am verificat stadiul lucrărilor la Varianta Ocolitoare a Municipiului Suceava", se arată în postare.

Sursă foto: Răzvan Cuc / Facebook

În continuare, el l-a lăudat pe constructorul care se ocupa de Varianta Ocolitoare a Municipiului Suceava.

"Aici, chiar dacă condițiile meteo nu au fost tocmai bune, am găsit un antreprenor mobilizat. Aseară când am ajuns la acest obiectiv, pe șantier, fără să anunț pe nimeni, am găsit muncitori care lucrau. Deci se poate!

Când avem un antreprenor serios ritmul este unul susținut. De aceea sunt sigur că promisiunea constructorului că lucrarea va fi gata în septembrie, nu este o vorbă în vânt."

Sursă foto: Răzvan Cuc / Facebook

În a doua partea a postarii, Răzvan Cuc a lăudat "eforturile" ministerului, precum şi rezultatele "dialogului direct", care ar fi dus la deblocarea proiectelor de infrastructură.

"Mă bucur să văd că eforturile noastre dau roade. Prin dialogul direct pe care îl port cu antreprenorii, fie la sediul ministerului fie pe șantiere, am deblocat multe dintre proiectele de infrastructură. După cum ați observat vizitele pe șantierele din Moldova sunt mai dese, deoarece pentru mine dezvoltare infrastructurii din această zonă este o prioritate.

Prefer să demonstrez cu munca din șantierele deschise și cu realizări concrete ale obiectivelor de infrastructură", a mai precizat ministrul.

Joi, ministrul Răzvan Cuc se arăta "extrem de încrezător' cu privire la realizarea Centurii Bacăulu, care potrivit lui ar fi realizată în proporție de 30 la sută.