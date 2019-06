Răzvan Cuc anunţă achiziţionarea de noi avioane pentru compania TAROM (FOTO, VIDEO)

Compania TAROM va achiziționa avioane model "ATR-72" pentru a le înlocui pe cele model "ATR-42-500", vechi de 20-22 de ani și nu va face noi angajări, a declarat vineri, ministrul Transporturilor, într-o conferință de presă.

"Se vor înlocui "ATR-42-500" care au un număr de 48 de locuri, cu avioane "ATR-72", care au un număr de 72 de locuri. Practic, vom înlocui avioane care au o vechime de 20-22 de ani, cu avioane noi", a precizat ministrul Transporturilor.

Potrivit ministrului, avioanele model "ATR-72" sunt: "avioane cu cele mai moderne aparate de navigaţie care răspund cerinţelor de echipare ce vor deveni obligatorii din iunie 2020. Este primul avion european capabil de aterizare cu mijloace de bord independente şi cu mare precizie, în condiţii de vizibilitate redusă. Cabina de pasageri este modernizată, scaune moderne, nivel de zgomot redus. Este cel mai ecologic din punctul de vedere al noxelor emise. Capacitatea de depozitare a bagajelor de mână este mult mărită față de capacitatea actuală. Motoarele au putere mai mare şi consumul mult îmbunătăţit".

Răzvan Cuc a mai precizat că nu este nevoie de personal suplimentar sau de recalificarea celui existent datorită similutidinii dintre "ATR-72" şi "ATR-42-500".

Potrivit site-ului TAROM, compania are şapte aparate "ATR-42-500" şi doar două "ATR-72".

Foto: Aparat "ATR-42-500" (sursă foto: Wikipedia / Laurent ERRERA)

Foto: Avion model "ATR-72" (sursă foto: Wikipedia / Ken Fielding)

