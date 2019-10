Colonel Cristian Radu, prim-adjunct al Inspectorului General pentru Situații de Urgență, a declarat joi, într-o conferință de presă, că imaginile de la intervenția din noaptea tragediei de la Colectiv, făcute publice acum, la patru ani de la incendiu, nu pot fi făcute publice din oficiu.

”În legătură cu afirmațiile care s-au vehiculat, Structura foto-video din cadrul ISU București-Ilfov a fost înființată din 1991 și are ca atribuție înregistrarea imaginilor foto-video care sunt utilizate în procesul de analiză ulterioară a intervenției. Ele sunt puse la dispoziția tuturor organelor abilitate, la solicitare. Ele nu sunt furnizate din oficiu în spațiul public.

Ceea ce putem pune la dispoziție sunt imagini cu protejarea datelor cu caracter personal, respectiv a imaginilor cu impact emoțional.

Imaginile care au fost difuzate sunt înregistrate de colegii noștri și nu sunt un film continuu de la momentul în care intervenția a debutat până la momentul finalizării. Intervenția a durat cinci ore.

Analiza intervenției este un proces pe care îl derulăm începând de la momentul producerii unui eveniment până la momentul elaborării documentelor operative subsecvente. Și în acest caz am procedat la fel”, a declarat colonelul Cristian Radu.

Acesta a negat informația conform căreia imaginile ar fi fost ținute ascunse până acum.

”A fost vehiculată afirmația că la nivelul Centrului operațional național al IGSU s-a luat decizia de a fi ascunse aceste imagini. Eu sunt șeful acestei structuri și nu am ordonat nimănui acest lucru.

Imaginile există în format origuinal la nivelul ISU București-Ilfov și vor fi puse la dispoziația oricărei structuri care solicita acest lucru.

Eu am solicitat ISU București-Ilfov aceste imagini după momentul producerii evenimentului și finalizării intervenției în privința valorificării datelor de interes operativ, având în vedere ca eu nu am fost la locul intervenției de la momentul debutului intervenției”, a mai declarat colonelul.

”Amploarea intervenției în cazul Colectiv a fost una fără precedent în ceea ce înseamnă gestionarea unui număr foarte numeros de victime. Procedural, nu am identificat aspecte care să facă obiectul unor încălcări ale procedurilor de intervenție”, a mai precizat reprezentantul ISU.

Întrebat dacă și-a pus problema că aceste imagini ar putea fi utile în cadrul anchetei penale, colonelul Cristian Radu a răspuns: ”Nu mi-am pus această problemă, dar repet, la nivelul ISU aceste imagini au fost solicitate de mine persoanl, nu le-am ascuns nimănui, nu am avut niciodată această intenție, nu am rugat pe nimeni să facă acest lucru, iar la nivelul gestionarului direct, respectiv Inspectoratului București-Ilfov există aceste imagini. A-mi pune problema din oficiu să comunic altceva nu am făcut.

De asemenea, întrebat cine a decis ca imaginile să nu fie date mai departe Parchetului, colonelul a răspuns: ”Nu a decis nimeni, nu a fost o decizie în acest sens”.

Filmări ascunse, cu primele minute ale intervenției de la Colectiv, au fost publicate la patru ani de la tragedie. Imaginile au fost surprinse de subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU care a ajuns la locul tragediei. Potrivit jurnaliștilor de la Libertatea, aceste cadre nu au ajuns niciodată pe mâna procurorilor care anchetează cazul Colectiv, pentru că ar fi fost ascunse de superiorii subofițerului de la ISU. Este vorba despre o înregistrare care are aproape 21 de minute.

