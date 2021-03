Reacția lui Alin Stoica, prefectul Capitalei, după protestul angajaților Metrorex: „Nu știu ce doresc, sindicatele nu răspund la telefon"

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a oferit o primă reacție în urma protestului angajaților Metrorex.

„Nu am reușit să am un dialog cu dumnealor, nu știu ce doresc. Poliția și Jandarmeria au în vedere măsuri ferme, nu sunt permise manifestațiile cu peste 100 de oameni. Începând cu 7:20 am încercat să iau legătura cu sindicatele, nu răspunde nimeni. Eu cred că în momentul în care vom sta la masă, acesta va fi punctul de inflexiune. După ce vom sta la vorbă, sigur se vor detensiona lucrurile", a declarat prefectul Capitalei.

De asemenea, prefectul a mai precizat că va fi majorată capacitatea autobuzelor STB.

Greviștii de la metrou au reacționat dur pe Facebook

Sindicaliștii protestatari de la metrou au dezvăluit motivele pentru care au blocat transportul din subteran, vineri, dis-de-dimineață. Angajații supărați au transmis printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Sindicatului Liber Din Metrou că nu desființarea spațiilor comerciale este motivul revoltei, ci „intimidarea și măsurile care se coc în culise".

„Nu mai manipulați presa, oamenii din metrou sunt supărați pentru intimidare și masurile pe care le ,,coaceți în culise., fără sa-i consultați. NU spatiile comerciale sunt motivul revoltei salariaților din metrou. Noi nu putem muncii fără sa respectam instrucțiunile de serviciu, nu servicii, pe care ne obligați sa le încalcăm...Metroul este datoria noastră! Îl apărăm pana la sfârșit!...Noi toti am ales să ne apărăm drepturile, pentru că nu putem menţine tăcerea în faţa nedreptăţii", au transmis sindicațiștii în social media.