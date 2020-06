Reacția Poliției București după incidentul din parc cu Cristina Bălan

Cântăreața Cristina Bălan, câștigătoarea emisiunii Vocea României, a fost protagonista unui incident neplăcut, joi, în timp ce se afla într-un parc cu cei doi copii ai ei. Aceasta a povestit, pe pagina de Facebook, că a fost apostrofată și bruscată de doi polițiști locali, dar și de paznicul unui parc, după ce copiii ei, care suferă de sindromul Down, au vrut să se dea pe tobogan, spațiul respectiv fiind însă închis. Poliția București nu a avut nicio reacție până la ora scrierii acestui articol în acest caz.

Cristina Bălan a scris pe pagina sa de Facebook un incident neplăcut cu Poliția Locală. Conform artistei, cei doi copii veneau de la kinetoterapie și imediat ce au coborât din mașina familiei, au luat-o la fugă prin parc. Fiind vorba despre copii cu sindrom Down, sunt mai greu de convins că nu au voie într-un anume loc.

În acel moment au fost interpelați de un polițist local care i-a somat să părăsească parcul. Încercările Cristinei Bălan de a le explica celor doi polițiști locali că este vorba despre niște copii cu dizabilități s-au lovit de indiferența acestora.

Poliția București nu a avut nicio reacție cu privire la acest incident, până la ora scrierii acestui articol.

Cristina Bălan: Ce am întâlnit astăzi în acel parc nu sunt oameni

“Voi scrie câteva lucruri despre întâmplarea de astăzi din parc, despre ce înseamnă lipsa totală de empatie şi înţelegere, când la mijloc e o situaţie mai dificilă. Sau mai specială. Veniserăm şi noi în parc, după kinetoterapie. Pentru că insistau copiii, pentru că nu ştiam că sunt închise unele puncte de distracţie. Am ajuns în parc, abia deschisesem portiera maşinii ca Toma al nostru era deja la jumătatea parcului, l-am strigat, în fine, după nişte insistente l-am convins să ne aştepte. Ce vreau să zic cu asta, copilul era nerăbdător să ajungă la tobogane. Am observat că primul loc de joacă cu tobogane era închis, aşa că am mers înspre al doilea. Am lăsat copiii să alerge, normal, eram în parc. Până să ajung eu la al doilea loc cu tobogane, ai mei erau deja suuuuus, sus de tot, se bucurau de joacă. Degeaba au pus autorităţile romane o bentiţă albă (hahaha) să semnaleze că e închis acolo; copiii nu s-au simţit intimidaţi şi au trecut pe sub râsul lor de bentiţa şi s-au căţărat imediat pe toate cele. Evident că degeaba le explica mami, cu vocea tot mai departe, că e închis, că nu e voie, ca una, ca alta. De menţionat că mai erau nişte copilaşi în zona aia, aşa că imposibil să-i conving pe ai mei că nu e voie. Adică pt alţii e, doar pt ei nu?”, a povestit cântăreața în debutul mesajului.

Cristina Bălan a scris că este un “om civizilat, care respectă legea”, însă nu a găsit niciun pic de înțelegere din partea polițiștilor locali, deși a încercat să le explice că cei doi copii ai săi sunt bolnavi și nu îi poate lua pe sus din parc.

“Sunt un om care respectă legea, sunt un om civilizat şi care respecta oamenii. Dar ce am întâlnit astăzi în acel parc nu sunt oameni, sunt nişte uniforme incapabile să înţeleagă că insignele lor nu le dau dreptul să se poarte ca nişte roboţi şi că oamenii au situaţii şi situaţii.

1. Imediat ce am fost somata să ies din parc i-am explicat poliţistei că e vorba de doi copii cu SD şi că e nevoie de răbdare. Mi s-a răspuns că şi ea are copii şi unde mi-e autoritatea de părinte. Poftim??!

2. Nici pe departe nu a dorit tanti poliţistă să mă ajute în vreun fel, ci doar să-şi exercite puterea şi autoritatea. I-am tot explicat că nu am cum să părăsesc locul în 2 minute, la fel ca ceilalţi copii şi părinţi care mai erau pe acolo. Dar ea dorea să mă mişc rapid, să urc eu după copii, să-i trag cu forţa de pe tobogan, eventual.

3. A dorit să mă legitimeze, i-am spus numele şi apoi am fost distrasă (doh!) de copii, să-i conving să coboare de sus. Iar ei se blocaseră un pic, din cauza schimbului de replici dintre mine şi poliţista.

4. Am plecat fără să-i mai spun nimic poliţistei, dar m-am trezit cu doi colegi chemaţi de ea să rezolve grava infracţiune comisă de o mamă cu doi copii speciali.

5. Colegii dumneaei au fost iritaţi ca eu vorbesc agresiv (nu am înjurat, nu am jignit cu nimic, dar eram agitată şi vorbeam pe ton răstit), motiv pentru care mi-au cerut să mă legitimez. Nu aveam buletin la mine pt că ieşirea asta în parc n-a fost planificată, ci la dorinţa copiilor de a se da pe tobogane”, mai scrie artista în mesaj.

Mai mult, cântăreața a fost bruscată de autorități.

“Unul dintre indivizi m-a tot hărţuit, m-a luat de braţ să mă ducă la secţie pt că nu mă legitimez (adică nu voiam să dau data naşterii, că numele mi l-am spus şi chiar l-am rugat să mă caute pe google, că are toate datele necesare). Acelaşi individ în uniforma îmi tot cerea să stau pe loc pt a mă legitima (le dădusem şi data naşterii şi pe bunica şi tot), în condiţiile în care începuse să plouă de ceva vreme iar acum se înteţea. Eu fiind cu doi copii de mână, el trăgea de mine să stau pe loc, eu ţipam la el că duc copiii în maşină. El avea pretenţia să rămân în ploaie, cu doi copii mici, până reuşeşte colegul lui să verifice cine sunt. Lucru care dura de ceva vreme, de parcă mă caută cu cfr-ul. Mi s-a părut exagerat, în contextul dat. Şi acum mi se pare”, a mai menționat ea.