Reacția primăriei Sinaia în urma cozilor interminabile de la gondolă: „S-a decis implementarea imediată a unor măsuri suplimentare de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19”

În urma apariției în spațiul public a imaginilor cu cozile imense de sâmbătă, de la gondola din Sinaia, unde nu se respectă regulile de distanțare socială, primăria stațiunii a emis un comunicat de presă, prin care anunță luarea unor măsuri suplimentare, în regim de urgență.

Reacția primăriei Sinaia în urma cozilor de la gondolă

„În această dimineață a avut loc o întâlnire a Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) care a decis implementarea imediată a unor măsuri suplimentare de prevenire a răspândirii infecției cu Covid19 în zonele aglomerate ale domeniului schiabil. La întâlnire au fost prezenți Primarul orașului Sinaia, dl Vlad Oprea, Prefectul Județului Prahova, dl Cristian ionescu, reprezentanți ai Jandarmeriei Naționale și Montane, Politiei Naționale și Locale, Salvamont, Pompieri și ai Administrației Domeniului Schiabil.

În urma discuțiilor, Președintele CLSU Sinaia (Comitetul local pentru Situații de Urgență) Primarul orașului Sinaia Vlad Oprea a solicitat suplimentarea efectivelor de jandarmi, jandarmi montani și poliție pentru asigurarea respectării măsurilor anti Covid la Cota 1000, 1400, 2000 și în Valea Soarelui și Valea Dorului. Mai mult, în vederea asigurării măsurilor de protecție, Comitetul a decis în această dimineață să trimită o solicitare pentru sprijin către Garnizoana Predeal – Batalionul 21 Vânători de Munte.

S-a decis, începând cu data de 21decembrie 2020 deschiderea traficului auto pe Drumul Cotei, dar și crearea unui segment de drum cu sens unic, de la intersecția strazilor Drum Nou Cota 1400 si Calea Codrului ( Hotel Ioana) până la Cabana Schiori. Prin aceste măsuri traficul va fi fluidizat pe durata Sarbatorilor iar numărul locurilor de parcare va crește.

De asemenea, toți operatorii pe cablu vor fi obligați să asigure delimitarea culoarelor de trafic prin montarea de garduri și parapeți dar și să difuzeze, la fiecare 15 minute, mesaje audio care să amintească publicului caracterul obligatoriu al măsurilor impuse: distanțare și mască.

De asemenea, toți operatorii pe cablu vor fi obligați să asigure delimitarea culoarelor de trafic prin montarea de garduri și parapeți dar și să difuzeze, la fiecare 15 minute, mesaje audio care să amintească publicului caracterul obligatoriu al măsurilor impuse: distanțare și mască.

Ca măsură suplimentară se pregătește un Proiect de Hotărâre a Consiliului Local Sinaia prin care forțele de ordine să aiba posibilitatea de a aplica sancțiuni acelora care nu respectă regulile de funcționare ale domeniului schiabil", a precizat Primăria Sinaia într-un comunicat pe Facebook.

„Frumoase masuri....dar de ce nu le-ati luat inainte de deschiderea sezonului? Nu stiati cum arata cozile la instalatii an de an, sarbatoare de sarbatoare? Ati fost luati prin surprindere? Daca Arafat a zis jumatate de cabina/gondola ... cu atata au ramas....ca restu merge si asa...romanul accepta si se imbulzeste. Banul sa iasa, respect pentru oameni si masuri de preventie zero”, este unul dintre comentariile la postarea primăriei.

Vlad Oprea, primarul stațiunii Sinaia, anunța zilele trecute că „nu vor mai fi cozi și îmbulzeală”

Vlad Oprea, primarul Sinaiei, explica cu doar câteva zile înainte, în direct pe B1 TV, că s-au luat o serie de măsuri de protecție sanitară pentru turiștii care vor veni la schi, motiv pentru care „la gondolă se va intra sub jumătate din capacitate, iar la telescaun se creează culoare astfel încât să se păstreze distanța”.

Întrebat dacă nu îi este teamă de faptul că deschiderea pârtiilor de schi ar putea duce la creșterea numărului de îmbolnăviri, primarul Sinaiei a răspuns: „Eu tocmai cred că în această perioadă imunitatea este mai importantă pentru toată lumea. Imunitatea se câștigă și prin sport. Cei care vin la schi automat se protejează, pentru că toți au cască, ochelari, au cagulă. Chiar ieri am fost sus pe munte și am stabilit cu cei care administrează domeniul schiabil modul în care vor veni turiștii către porțile telescaunului sau la gondolă. De exemplu, la gondolă se va intra sub jumătate din capacitate, iar la telescaun se creează culoare astfel încât să se păstreze distanța. Nu cred că va fi niciun fel de problemă. Pe de altă parte, într-adevăr, nu vor fi deschise apreschiurile, barurile, unde problema infectării ar fi mult mai mare. Pentru că pe pârtiile de schi, repet, nu cred că este nicio problemă. Este cel mai mic risc de a fi infectată vreo persoană”, spune acesta.

„Nu va mai fi coadă, nu va fi înghesuială, vor fi alte culoare, iar la Sinaia, mai mult decât atât, față de anul trecut am deschis și o nouă instalație. Va fi operat pentru prima oară un teleschi, care va fi deschis vineri celor care vin la munte. Vreau să le spun celor care vin că zăpada este excelentă, avem peste un metru de zăpadă sus la cota 2000 și toate pârtiile din golul alpin de sus sunt deschise în momentul de față”, a adăugat edilul, ce contrastează cu situația întâlnită în teren pe pârtie.