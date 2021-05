Reacția unui olandez, vaccinat de Valeriu Gheorghiță la Castelul Bran: „În Olanda nu m-aș fi putut vaccina nici în următoarele săptămâni. A fost excelent!”

Sute de oameni au fost vaccinați anti-COVID la Castelul Bran şi Castelul Corvinilor, care găzduiesc centre de imunizare.

Cei care au ales să se vaccineze la Castelul Bran au primit, pe lângă certificatul de vaccinare, şi o diplomă din partea Castelului și acces gratuit la expoziţia cu instrumente medievale de tortură.

Printre cei care au administrat vaccinurile s-a numărat și medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei la nivel național.

„Nu mai cred în varianta că oamenii nu vor să se vaccineze. Oamenii nu găsesc locul, timpul integrat în activitatea lor de zi cu zi ca să se vaccineze”, a declarat Gheorghiță, potrivit Observator News.

Printre cei care s-au vaccinat la Castelul Bran au fost și mulți străini. Cu toții au putut alege între vaccinul Pfizer și cel produs de Johnson & Johnson.

Valeriu Gheorghiță: Cum te numeşti, te rog?

Turist străin: John.

Valeriu Gheorghiță: De unde eşti?

Turist olandez: Din Olanda.

Valeriu Gheorghiță: Foarte frumos. De ce ai ales să vii aici ca să te vacicnezi?

Turist olandez: În Olanda nu m-aș fi putut vaccina nici în următoarele săptămâni. A fost excelent. Am vizitat castelul, are o mare importanţă istorică. Și faptul că am putut şi să mă vaccinez azi mă face să mă simt mult mai în siguranţă.