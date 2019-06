MApN a transmis, în cazul militarii care participau la un exercițiu NATO și care au greșit coordonatele, intrând pe un ogor privat, că reprezentanți ai instituției și ai armatei SUA cercetează împrejurările în care s-a produs incidentul.

”Joi, 20 iunie, în jurul orei 14, în zona Insulei Ialomiței, pe timpul desfășurării unor activități de instruire din cadrul Exercițiului Multinațional Saber Guardian 19, militari ai Armatei SUA, care se deplasau în condiții meteo nefavorabile, au traversat, din eroare, cu tehnica de luptă blindată din dotare o zonă agricolă, rezultând distrugerea unor culturi. Zona în cauză nu era situată pe traseul de deplasare convenit cu autoritățile locale și cu agenții economici care au în proprietate terenuri în zonă.

O comisie formată din reprezentanți ai M.Ap.N și armatei SUA cercetează împrejurările în care s-a produs incidentul”, potrivit unui comunicat al ministerului.

Totodată, MApN a menționat că ”în jurul orei 18.30, s-a desfășurat la primăria localității Stelnica o întâlnire a reprezentanților comisiei cu cei ai primăriei Stelnica și proprietarilor terenului, pentru evaluarea pagubelor, stabilirea valorilor despăgubirilor și a modului de acordare a acestora, în conformitate cu legislația națională și acordurile bilaterale în vigoare”.

