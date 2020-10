Reacții aprinse la fotografiile lui Dragoș Bucur din Suedia, „o țară încă normală”. Răspunsul actorului după ce i s-a reproșat că n-a purtat mască în avion: „Mă puteți reclama oricând la miliție” (FOTO)

Dragoș Bucur a stârnit reacții aprinse în mediul online cu fotografiile publicate în marja unei călătorii în Suedia, despre care spune că este „o țară încă normală”. Spre exemplu, la una dintre pozele postate pe Instagram – în care actorul apare alături de Dana Nălbaru și copii – un internaut îi spune că „era bine să fi purtat și masca”.

„Era bine sa fi purtat si masca, în drum spre Suedia, în avion. Și s-o fi purtat corespunzător, nu sub barbă sau sub nas atunci când v-au atras atenția însoțitoarele de bord. În afară de asta, vacanță plăcută!”, a scris unul dintre internauți.

În replică, actorul a zis: „Ma puteți reclama oricând la miliție!”.

O altă internaută a intervenit în discuție: „Nu e vb de asta! Vorbim doar de respectul pt siguranta celorlalti Plus ca, dvs sunteti un pol de influenta avand in vedere notorietatea! Puterea exemplului (...) plus respectarea lg”.

Altcineva a spus: „Cred ca sunt destul de mari si asumati ca sa mai stai tu sa i tragi de haina. Trebuie purtata pt a incuraja vanzarea ei...”.

Când cineva l-a întrebat pe unul dintre contestatari dacă au fost împreună în același avion, un altul a afirmat: „Am fost eu. Penibilă replica, pe măsura atitudinii sfidătoare a perechii vedetă”.Mircea Badea şi-a arătat WhatsApp-ul la televizor, iar oamenii N-AU PUTUT CREDE când au văzut ce are în conversaţii

Discuțiile au continuat și la o altă postare. Dragoș Bucur a publicat o filmare în care nimeni nu pare să poarte mască, deși este destul de aglomerat. Descrierea sună în felul următor: „Lipsă de respect, inconștiență și iresponsabilitate. Suedia 2020! Later edit-eram ironic, îmi place ce văd și mi se pare normal”.

Reacțiile au fost diverse. O utilizatoare a scris: „Oameni carora nu le pasa de cei vulnerabili si din cauza carora se va infecta curand toata planeta!!! Sa nu care cumva sa mai veniti inapoi!! O sa fiti plini de virusi!!”.

Tot din seria comentariilor tranșante: „Eu va propun o altfel de plimbare. Colega si prietena mea, este fosta sefa a garzii de ieri si sefa garzii de maine din Matei Bals. Cand reveniti din colcaiala unde v ati permis sa va duceti, va rog sa aveți același tupeu, sa o însoțiți. Atat”.

Altă persoană a lansat următorul comentariu: „Respect opinia tuturor. Dar din experienta proprie (NYC ER nurse) pana cand covidul nu loveste unde doare mai rau lumea nu intelege! Hoax or no hoax covid does not care (n.r. – o farsă sau nu, lui COVID-19 nu îi pasă)!”.

Suedia, peste 110.000 de cazuri de COVID-19 confirmate de la debutul pandemiei

Comparativ cu alte națiuni europene, Suedia a făcut în mai multe rânduri notă discordantă în ceea ce privește forma de răspuns la criza sanitară COVID-19, modelul suedez fiind unul ceva mai relaxat. Așa s-a întâmplat și joi, când guvernul de la Stockholm a anunțat că persoanelor vârstnice din această țară nu li se va mai recomanda să se autoizoleze.

Totuși, chiar și în Suedia, în prezent populației i se fac o serie de recomandări de protecție sanitară, precum evitarea adunărilor numeroase, distanțarea fizică sau chiar statul în casă pentru persoanele care prezintă simptome de îmbolnăvire. În plus, începând cu 19 octombrie, autoritățile regionale de sănătate sfătuiesc cetățenii să evite zonele cu risc ridicat, cum ar fi sălile de sport, concertele, transportul public și centrele comerciale. De asemenea, să evite cu persoanele care prezintă cu risc ridicat de infectare, time.com.

Suedia a trecut de 110.000 de cazuri confirmate de COVID-19, cu aproape 6.000 de decese legate de această boală infecțioasă, potrivit datelor centralizate sâmbătă de Worldometer.