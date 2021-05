Reacții după decesul marelui artist Ion Dichiseanu. Irina Margareta Nistor: A fost un actor cu foarte mult șarm, în primul rând / Mircea Diaconu: Un om să îl pui la inimă (VIDEO)

Ion Dichiseanu a plecat dintre noi, joi, 20 mai, la vârsta de 87 de ani, iar moartea marelui actor a provocat o tristețe pe măsură. Era un om care își iubea publicul și a fost, în primul rând, un artist plin de șarm, a declarat Irina Margareta Nistor. A fost un om să îl pui la inimă și pur și simplu se electriza în prezența spectatorilor, a spus și Mircea Diaconu.

„Tot am sperat că a trecut ceva vreme și că e spre însănătoșire. Având în vedere că n-au mai fost vești în ultima vreme, am sperat că e spre bine. Din păcate, văd că... Îmi pare rău. A fost un actor cu foarte mult șarm, în primul rând, și a jucat mult și teatru, a jucat și film, fără îndoială, pentru că probabil că lumea, înainte de toate, așa și-l va aminti, și și-l va aminti din Toate pânzele sus!, pentru că, fiind și serial, și pe marile ecrane, dar are un rol remarcabil în Darclee, în Porto-Franco e iarăși foarte bine, în Titanic vals, unde are un rol amuzant, ceea ce era mai puțin obișnuit, pentru că îi plăceau mai degrabă rolurile de june prim și de bărbat bine, cuceritor, cum spuneam. Își iubea foarte mult publicul. Acum doi ani a fost la noi, la festivalul de la Iași, Serile Filmului Românesc, alături de Florin Piersic, și publicul îl iubea mult”, a afirmat Irina Margareta Nistor, joi, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

În anul 1995, regretatul Ion Dichiseanu a publicat și un volum de versuri, „Frumoasa spaniolă, frumoasa suedeză”.

„Evident, marile lui iubiri cred că au fost mult mai multe decât atâtea, dar îi plăcea, așa, să aibă o colecție și cred că e ceva care cu timpul s-a mai pierdut, apropo de actori care vor să se știe despre ei cât de multe iubite au sau au avut. Între timp, lumea a devenit mai puțin hollywood-iană”, a adăugat celebrul critic de film.

Mircea Diaconu a amintit că, la tinerețea sa, Ion Dichiseanu a fost un bărbat splendid, de care s-au îndrăgostit inclusiv vedete internaționale.

„Îmi pare tare rău că s-a petrecut și acest lucru. Într-adevăr, nu mai știam nimic de boala lui și într-un fel ne liniștisem, vorbesc ca percepție publică, dar iată că așa s-a petrecut, așa a fost soarta. N-avem dreptul să ne plângem, n-avem dreptul să ne supărăm, e o roată a vieții care se învârte cu noi cu tot, însă au fost – asta spun pentru cei care nu știu, noile generații – el și Cristea Avram, la vremea și la tinerețea lor, bărbați splendizi, și zic asta în țară, recunoscuți peste tot, fără discuție, ba chiar și afară, pentru că de amândoi s-au îndrăgostit niște celebrități internaționale de mare top – de el, Sarita Montiel; de Cristea Avram, Marina Vlady", a relatat Mircea Diaconu.

Întrebat ce amintiri are cu Ion Dichiseanu, Mircea Diaconu a povestit: „O mulțime de amintiri. Eu am fost mult mai tânăr decât ele, nu m-am întâlnit cu el des, așa cum m-am întâlnit cu alții în profesie, însă i-am fost director timp de 10 ani la Teatrul Nottara și am făcut spectacole memorabile și acolo, amintesc doar Sărbători fericite, în care era cuplu cu Diana Lupescu, soția mea, și erau strălucitori amândoi. El, un june prim afumat și îmbătrânit, așa era spectacolul. Ea, o femeie serioasă. Grozav! A fost un om să îl pui la inimă! Nu era niciodată supărat. Nu l-am văzut niciodată supărat, mereu avea o vorbă bună și, în orice caz, dacă la o discuție obișnuită apărea spectatorul, pe stradă sau într-o altă împrejurare, imediat se electriza pur și simplu, avea vorbe pentru el, avea atenție pentru el, oricine ar fi fost acest spectator, acest cetățean”.