Realitate virtuală, roboți, video gaming și tehnologii spectaculoase. De la e-health, la blockchain și impactul social media în democrație sau comerț: iată agenda finală iCEE.fest

Azi e ultima șansă să nu ratați un eveniment major pentru industria de digital și tehnologie din Europa Centrală si de Est, care are loc zilele acestea, joi și vineri, la București.

Noul concept al cunoscutului festival iCEE.fest, numit acum UPGRADE 100, aduce în capitala României peste 180 de experți independenți în transformările provocate de internet si tehnologie precum si giganți globali ai industriei digitale.

ATENȚIE! Mai sunt doar 24 de ore în care se pot face rezervări online, agenda actualizată a evenimentului fiind publicată de organizatori pe site-ul oficial și în noua aplicație de networking a festivalului (disponibilă și celor care nu au un bilet).

Festivalul iCEE.fest: UPGRADE 100 oferă celor peste 3.000 de participanți de anul acesta, veniți din peste 10 țări, două scene principale si patru specializate, la care se adaugă evenimente private de business.

Iată, pe scurt, ce înseamnă un festival de acest tip, cu peste 10 linii de conținut diverse în AGENDĂ.

Ce se întâmplă în prima zi de festival, joi – 13 iunie?

Scena principală UPGRADE 1 cuprinde, în prima zi (joi, 13 iunie), subiecte precum tendințele în marcom si media digitală pentru 2019 si 2020, de la companii precum Verizon Media, The Telegraph, Google, LinkedIn, Accenture si alte mari companii și agenții, dar și prezentări speciale susținute de vedete ale industriei, printre care fostul CEO al XPRIZE, Marcus Shingles, David JP Phillips – autorul celebrei cărți „Death by Powerpoint”, psihologul Paul Marsden sau cunoscutul creativ Myles Lord (The Service Plan).

Un moment special, de ultimă oră, este dedicat impactului pe care intrarea Facebook în jocul crypto-monedelor, eveniment anunțat pentru săptămâna viitoare, este analizat de un expert în domeniu: Aviv Lichtigstein, 101 Blockchains.

Seara, scena principală e preluată de industria de video gaming si de prezentarea lui Matthew Santoro, un youtuber american cu peste 6 milioane de abonați.

Scena principală UPGRADE 2 este dedicată în prima zi, zonei mai tehnice – AI, Robotică, tehnologii de marketing si e-commerce - , moderator fiind chiar un robot pe nume 3-5CU (adică, Escu).

Este locul în care prezintă companii precum UiPath, Thales, Google, Salesforce, iCrossing si alții, iar seara este dedicată trainerilor si experților din e-commerce, cu speakeri cunoscuți precum Morgens Moller (Sleeknote) sau John Ekman (Conversationista).

Un moment aparte pe această scenă va fi prezentarea agentului FBI în cybersecurity Dean Kinsman, o premieră pentru evenimentele de acest tip din regiune.

Pe scenele specializate, FOCUS 1 este „confiscată” în întregime, în prima zi, de Google și Youtube, FOCUS 2 este dedicată impactului tehnologiei si al blockchain în industria financiar-bancară, FOCUS 3 găzduiește workshopuri cu spekeri vedetă precum Faris si Rosie Yakob (Genius Steals), John Ekman (Convesationista) sau Ben Kaplan (PR Hacker), iar FOCUS 4 analizează impactul Internetului în politică, guvernare și democrație.

Ce se întâmplă în a doua zi de festival, vineri – 14 iunie?

Scena principală UPGRADE 1 debutează, în ziua a 2-a, cu vedeta ediției din acest an, co-fondatorul „Singularity University”, Salim Ismail – care va susține o prezentare amplă, urmată de un interviu live, întrebări din public și lansarea cărții „Organizații Exponențiale” în limba română.

Va urma o sesiune intensă cu experți în transformare digitală precum Ashley Benigno (Fjord, agenție de inovație cumpărată de Accenture) sau celebrul futurolog Matthew Griffin (311 Institute).

După amiaza si seara sunt dedicate agențiilor premiate internațional pentru ideile lor creative precum și experimentelor VR/AR si de realitate mixtă, cu nume importante porning de la Jungle Creations, MullenLowe Profero, TBWA, Unit9, WildBytes, PwC (care, inedit, va vorbi despre VR/AR) dar si Youtube.

Scena principală UPGRADE 2 este dedicată, în a doua zi, startupurilor și investitorilor în tehnologie. De la povestea de succes UiPath, la traineri specializați în creștere exponențială, continuând cu oferta fondurilor de investiții si a marilor corporații care doresc să atragă talente, până la demo days si concursul care pune în joc o investiție de 50.000 de euro, oferită de GapMinder.

Startupurile au, în aceeași zi, încă o scenă specializată: FOCUS 4, unde vor afla cum pot finanța idei din sistemul de fonduri europene și alte informații prețioase.

Celelalte scene specializate din ziua a 2-a de festival – vineri, 14 iunie – sunt dedicate trainingurilor Facebook (FOCUS 1 si FOCUS 3), LinkedIn (FOCUS 3), e-health si medicină (FOCUS 2) și producătorilor de conținut și publisherilor (FOCUS 1).

Și în acest an, atmosfera la iCEE.fest: UPGRADE 100 va fi întreținută de celebrul comediant și actor britanic Jeff Leach, devenit parte din brandul festivalului.

Agenda finală este aici. Domeniile variate acoperite în acest an (11 la număr) și toți experții participanți se pot studia în detaliu aici, pe site-ul UPGRADE100.com.

IMPORTANT: Vânzarea online a biletelor se va suspenda marți, 11 iunie. Detalii, aici.

