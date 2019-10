Realitatea TV, cufundată în datorii istorice către statul român, este la un pas de faliment: Curtea de Apel a respins căile de atac ale televiziunii, care rămâne fără licență la finalul lunii

Viitorul postului de televiziune Realitatea TV este pus sub semnul întrebării de deciziile Curții de Apel, care a respins căile de atac alese de publicație pentru evitarea falimentului, anunță Pagina de Media.



Ba mai mult, vestea vine în contextul în care, la finalul lunii octombrie, licența audiovizuală a postului Realitatea TV expiră, iar acesta riscă să fie închis, pe motiv că dosarul de prelungire a licenței este incomplet.



Așadar, în 1 aprilie, Curtea de Apel a decis să respingă planul de reorganizare al Realitatea Media, societate aflată de opt ani în insolvență, și să oblige judecătorul sindic să-i declare falimentul.



Chiar și așa, publicația găsit câteva căi legale prin care să evite închiderea, și anume:



- A depus o cerere de revizuire de deciziei Curții de Apel (care trimitea compania în faliment). Ei, bine, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) respingea, în 17 septembrie, cererea Realității TV:



„Respinge ca tardivă cererea de revizuire formulată de revizuenta SC Realitatea Media SA, prin administrator special Grigoroscut Genoveva Vasilica, împotriva deciziei civile nr. 291/R din 1 aprilie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, în dosarul nr. 980/2/2019. Irevocabilă”.



- Tribunalul București a sesizat ÎCCJ, acuzând un conflict de competență între Curtea de Apel și Tribunalul București. Totuși, metoda n-a avut succesul așteptat, pentru că marți, Curtea Supremă a respins și această cerere:



„ Respinge excepţia conexităţii, invocată de debitoarea REALITATEA MEDIA S.A., prin administrator special Genoveva Grigoruscut. Constată inexistenţa conflictului negativ de competenţă între Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă şi Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Restituie dosarul la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Irevocabilă”.



Realitatea TV încheia anul 2018 cu datorii istorice către statul român



Realitatea TV a încheiat anul 2018 cu datorii de 127 de milioane de lei la stat, potrivit datelor ANAF, citate de Supervizor. Realitatea Media SA Bucureşti, deţinătoarea licenţelor audiovizuale pentru Realitatea TV şi Realitatea FM, a intrat în insolvenţă în septembrie 2011, la propria cerere.



În momentul deschiderii procedurii de insolvență, datoriile societăţii erau de puţin peste 36 milioane lei.



Astfe,l în cei aproape șapte ani și jumătate, de la începutul procedurii și până la sfârșitul lui 2018, datoriile Realitatea au crescut de 3,5 ori sau cu 90.952.255 lei.

În 2018, ANAF a cerut de două ori trecerea Realitatea Media la faliment, solicitările fiind respinse de două ori de către instanță.



De asemenea, pe 19 decembrie 2018, Tribunalul Bucureşti, prin judecător sindic Mariana Moncea a confirmat planul de reorganizare al debitoarei Realitatea Media SA.



Controversele în care sunt implicați Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru, acționarii majoritari ai postului TV



Acţionarii majoritari ai societăţii Realitatea Media SA sunt Cozmin Guşă şi Măricel Păcuraru. Guşă a declarat că el şi Păcuraru sunt acţionarii majoritari, cu 80%, ai Realitatea Media SA, printr-un offshore din Cipru, precizând că, la momentul respectiv, exista un proces în derulare în respectiva ţară pentru ca justiţia să le recunoască oficial această calitate.



Despre Guşă se spune că a fost dat afară de Adrian Năstase din PSD din cauza unei apropieri prea mare de Rusia. După o trecere pe la Partidul Democrat, acesta îşi încerca norocul politic prin Partidul Iniţiativa Naţională (PIN), alături de Lavinia Şandru şi Aurelian Pavelescu. PIN se declara o alternativă la partidele existente, indiferent dacă acestea sunt la putere sau în opoziție, dar a colapsat. În perioada în care conducea PIN, Guşă efecta des vizite la Moscova.



De partea cealaltă, Maricel Păcuraru, patronul postului Realitatea TV, a fost condamnat, în 2014, de Curtea de Apel Bucureşti, la patru ani de închisoare în dosarul privind poliţele de asigurare pentru angajaţii Poştei Române, în care a fost calculat un prejudiciu de aproximativ 18 milioane de lei.



Păcuraru a fost pus în libertate în 2017 de o instanţă din Brăila, după ce a efectuat 815 zile din pedeapsa totală de 1.460 de zile.



Scandalul insolvenței televiziunii Realitatea TV a fost ținut mulți ani sub preș. În 2015, ANAF a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu presupuse ilegalități și nereguli în dosarul de insolvență al Realitatea Media. Reprezentanții Fiscului susțineau atunci că televiziunea "este lăsată să-și continue activitatea, acumuland datorii noi (...)", iar șansele creditorilor de a-și recupera măcar parțial creanțele "sunt deja compromise". Cu toate acestea, Inspecția Judiciară a apreciat la acea vreme că "nu au fost constatate indicii" referitoare la abateri disciplinare sau deontologice în cazul judecătoarei Mariana Moncea, care a judecat cazul.