Gheorghe Dincă se întoarce luni în "casa groazei". Dincă, bărbatul din Caracal care a mărturisit că le-a omorât pe Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, participă la reconstituirea faptelor. Anchetatorii vor reface, luni, traseul parcurs de Dincă după ce a luat-o la ocazie pe Alexandra, iar mâine, traseul parcurs cu Luiza.

De altfel, Dincă a fost dus în acest weekend din Arestul Central din Bucureşti în Arestul Poliţiei Olt pentru a putea participa în acest început de săptămână la reconstituire.

"Vom participa noi, avocații. Luni a fost programată, din ce am discutat cu procurorul de caz, reconstituirea privind-o pe Alexandra și marți în ceea ce o privește pe Luiza. Vor începe de dimineață”, a anunţat Tonel Pop, avocatul familiei Melencu.

La rândul său, Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a spus că nu știe dacă procurorii vor include în reconstituire și experimentul judiciar cerut de familie, respectiv simularea arderii în aceleași condiții, cu aceleași materiale, în același loc, în butoiul unde Gheorghe Dincă a spus că a ars trupurile celor două fete.

Reamintim că Gheorghe Dincă a recunoscut, după ce a fost arestat, comiterea celor două crime, afirmând că după ce le-a ucis pe cele două fete le-ar fi incinerat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.