Record pe piața imobiliară: Peste 20.000 de noi locuinţe noi au fost finalizate în Bucureşti şi Ilfov în 2020

Un nou record a fost atins pe piața imobiliară în 2020, în ciuda pandemiei de COVID-19. Peste 20.000 de noi locuinţe noi au fost finalizate în Bucureşti şi Ilfov în 2020, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), cu 6.000 mai multe decât în 2019.

67.816 de noi locuinţe au fost finalizate în România anul trecut, cu 304 mai multe faţă de cele finalizate în 2019.

„Situaţia pe medii de rezidenţă, în anul 2020 faţă de anul 2019, pune în evidenţă creşterea ponderii locuinţelor terminate în mediul urban (de la 60,1% în anul 2019 la 62,3% în anul 2020) şi o scădere în mediul rural ( de la 39,9% în anul 2019 la 37,7% în anul 2020)”, se arată în comicatul de presă al INS.

2020 a adus un plus de 20.733 de locuinţe noi în Bucureşti şi localităţile limitrofe, în creştere cu 40% faţă de anul precedent. În regiune Bucureşti-Ilfov s-a înregistrat cea mai mare creştere. Uşoare creşteri ale numărului de locuinţe finalizate s-au mai înregistrat în regiunile Vest, cu un plus de 255 de locuinţe şi Sud-Vest Oltenia, cu un plus de 68 de locuinţe. În celelalte regiuni, numărul locuinţelor finalizate a fost mai mic.

În celelalte regiuni de dezvoltare s-au înregistrat scăderi: Nord–Vest (-3007 locuinţe), Sud–Est (-1020), Nord – Est (-965), Sud-Muntenia (-916) şi Centru (-52).