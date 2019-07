Anul trecut, România s-a situat pe locul 1 in Uniunea Europeană la porumb şi floarea soarelui, locul 4 la grâu şi rapiţă şi locul 3 la soia. Aceste recorduri, de-a dreptul istorice, cu o producţie totală la cereale de 27 milioane de tone, din care grâul a fost în cantitate de 10,2 milioane de tone, au ridicat valoarea Produsului Intern Brut.

Agricultorii sunt optimişti şi anul acesta şi spera la recolte foarte bune, în ciuda fenomenelor climaterice atipice pentru zona ţării noastre din primăvară şi vară.

”Calitativ, recolta este bună, dar ca producție, cultura de orz este sub cea de anul trecut, grâul este pește așteptări, se apropie de producția de anul trecut. Lipsa precipitațiilor din luna aprilie, precipitații care au venit abia în luna mai au influențat negativ cultura de orz”, a declarat inginerul Dan Avram.

În noiembrie 2008 primul utilaj de uz agricol,complet autonom, a intrat în România. Astăzi la 11 ani de la acea premieră, bolizii care seamănă, seceră, treieră şi descarcă cerealele cu o precizie de mare fineţe, au devenit lucruri fireşti pentru cine doreşte să facă agricultură de nivel european. Astfel de utilaje sunt ghidate prin satelit şi monitorizate pentru o eficienţă sporită a lucrărilor agricole.

”Trebuie să ținem pasul cu timpurile în care trăim și cu necesitățile pe care le avem”, a mai spus inginerul.

