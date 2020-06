Rectorul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București, Marius Florin Mihăilă, a fost revocat din funcție de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, informează B1 TV. Totul are loc la mai puțin de o săptămână de când Mihăilă a fost numit în funcție. Marius Florin Mihăilă este cercetat disciplinar după ce au fost constatate mai multe nereguli legate de activitatea acestuia la conducerea Comisiei de etică.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, jurnalista Emilia Șercan, cea care a dezvăluit că rectorul Academiei de Poliție este cercetat disciplinar, a declarat că decizia revocării acestuia din funcție este una absolut normală.

”Este o decizie absolut normală. De altfel, ministrul Marcel Vela nu ar fi trebuit să ajungă în postura de a semna decizia de numire în funcția de rector a domnului Mihăilă. Dar este bine că în mai puțin de o săptămână după ce i-a semnat ordinul de împuternicire în funcție, a revocat respectivul ordin, l-a anulat, astfel încât, practic, lucrul acesta echivalează cu o demitere a domnului Mihăilă de la conducerea Academiei de Poliție”, a spus Emilia Șercan.

Totodată, Emilia Șercan a subliniat că Academia de Poliție este ultima instituție militară care a rămas nereformată.

”Academia de Poliție este zguduită, de ani de zile, cred că sunt deja patru ani, de scandaluri de plagiat ale unor magistrați, oameni politici, ofițeri de rang înalt din Poliția Română. Toți și-au obținut doctoratele la Academia de Poliție. În momentul în care s-a inițiat, anul trecut, o verificare a Corupului de Control al ministrului de Interne, pentru a se verifica modul în care au fost analizate aceste teze de doctorat, domnul Mihăilă a încercat să ascundă documente, lucru care cred că este foarte grav. Acest lucru a declanșat cercetarea disciplinară a domnului Mihăilă. Potrivit statutului polițiștilor, un ofițer care este anchetat disciplinar nu poate să fie împuternicit într-o funcție de conducere. E bine măcar că, în cele din urmă, ministrul Vela repară o greșeală care ar fi putut să aibă consecințe deosebit de grave pentru actovitatea Academiei de Poliție, ultima instituție militară rămasă nereformată în ultimii ani după scandalurile de plagiat care au fost concentrate împotriva acestor academii militare. Ele au fost adevărate fabrici de doctorate plagiate. Dacă la Academia SRI sau la Universitatea Națională de Apărare au fost aduși rectori din exterior, care nu aveau legătură cu instituția, la Academia de Poliție, în loc să se înceapă un proces de reformă, a fost numit în funcția de rector protectorul plagiatorilor din Academia de Poliție, lucru care este foarte grav. Să sperăm că ministrul a înțeles acum situația în care a fost pus și poate că decizia de numire a unui nou rector va fi una corectă și una care va ajuta reformarea instituției”, a mai spus Emilia Șercan.

