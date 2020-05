Domeniul wellness suferă puternic în perioada pandemiei de coronavirus. Sălile de fitness s-au închis de mai bine de 8 săptămâni, iar proprietarii de săli înregistrează pagube semnificative. Potrivit autorităților, măsurile de relaxare vor continua gradual, iar oficialii Guvernului, respectiv reprezentanții Federației Române de Fitness și Culturism au purtat negocieri în acest sens.

Luni, Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness s-a întâlnit cu Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, pentru a discuta despre redeschiderea sălilor de sport. În urma întrevederii, Toncean crede că cel mai probabil, sălile se vor redeschide din data de 15 iunie.

Sălile de fitness s-ar putea redeschide pe data de 15 iunie

„A fost o discuție preliminară în care am discutat și am propus anumite lucruri care ar fi valabile în sălile de culturism și fitness, pentru că nu sunt un capitol aparte din viața noastră socială. Am spus să avem o discuție preliminară, în care fiecare să vină cu propuneri, care vor fi înaintate Ministerului Sănătății. Părerea mea nu are legătură cu ceea ce transmit autoritățile. Este posibil ca după 15 iunie să fie deschise aceste săli”, a declarat Gabriel Toncean.

Totodată, pandemia de coronavirus a reprezentat prilejul unei mai bune organizări a reprezentanților din zona fitness-ului.

„A fost un grup de oameni de afaceri care au mai multe săli, dar și individuali. Am înțeles că vor să se constituie în asociație sau patronat. Cert este că găsim deschidere și vrem să facem un lucru bun împreună”, a precizat Toncean.

Regulile care ar urma să fie respectate în sălile de fitness, din 15 iunie

Dacă sălile s-ar deschide din data de 15 iunie, ar urma să se respecte cu strictețe anumite reguli, discutate de reprezentanții Federației de Fitness cu Guvernul României.

„Bineînțeles că va fi nevoie și de respectarea unor restricții necesare. De exemplu, neutilizarea aparatelor de aer condiționat în săli, pentru că geamurile rămân deschise, iar expectorațiile, saliva se depune pe aparate și nu ai timpul fizic să le dezinfectezi. Din punctul meu de vedere, obligatoriu ar fi și dezinfectarea tuturor aparatelor după fiecare utilizare. Chiar reprezentanții sălilor au făcut această propunere”, a dezvăluit Gabriel Toncean.

Sportivii profesioniști „se descurcă cum pot”

În perioada pandemiei de coronavirus, măsurile restrictive reprezintă o adevărată provocare pentru sportivi, în menținerea formei fizice.

„Deocamdată, sportivii afiliați la federație se antrenează în regim propriu, fiecare cum poate, cum se descurcă. Le-am oferit varianta unui cantonament în luna august. Sperăm că până la acea dată să putem să ne desfășurăm activitatea în condiții normale, pentru că ne așteaptă un sfârșit de an foarte greu”, a precizat președintele Federației Române de Culturism și Fitness.

Vestiarele, principala problemă invocată de către Marcel Vela

Deținătorii de săli de fitness, sportivii profesioniști și amatori au sperat că sălile de sport se vor redeschide din data de 15 mai. La începutul lunii trecute, Marcel Vela a făcut precizări în acest sens. Potrivit ministrului de Interne, utilizarea vestiarelor reprezintă un mare pericol.

„Există riscul epidemiologic de a folosi vestiarele, dușurile, toaletele”, a declarat Marcel Vela la Xtra Night Show.