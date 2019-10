Regina-Mamă Elena se odihnește, din nou, pe pământ românesc, după 71 de ani de exil: Peste 1.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu (VIDEO) / Două imagini monumentale cu suverana, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (FOTO)

Regina-Mamă Elena s-a întors, pentru totdeauna, acasă. Suverana a fost reînhumată, sâmbătă, la Curtea de Argeș, alături de fiul său, Regele Mihai I al României.



Slujba a fost oficiată de patru înalţi ierarhi, mitropoliţi, dar de şi un sobor de preoţi. După înhumare, stindardul Reginei Mamă Elena va fi expus la Săvârșin, în Muzeul Regal. Pentru prima dată în istoria ţării, toţi regii şi toate reginele României sunt împreună, la Curtea de Argeş, relatează B1TV.

Regina Elena, mama regelui Mihai I al României, s-a întors pe pământ românesc, la 71 de ani de la plecarea în exil.

Peste 1.000 de oameni s-au adunat în curtea mănăstirii Curtea de Argeş, pentru a asista la ceremoniile dedicate reînhumării Reginei-Mamă Elena. Slujba de înmormântare a fost oficiată de înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în vechea catedrală ctitorită de Neagoe Basarab.

Sicriul a fost purtat apoi pe umeri de militari ai Brigăzii de Gardă Mihai Viteazul și dus la Noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală pentru ceremonia de reînhumare. Publicul a avut acces pe platforma din fața Noii Catedrale.



Toți cei care doresc să aprindă lumânări și să depună flori ca omagiu față de Regina-Mamă Elena, pot să o facă în fața Palatului Elisabeta din București sau la Curtea de Argeș, în fața Noii Catedrale Arhiepiscopale și Regale.



Majestatea Sa Margareta roagă pe cei care vor aduce flori să aleagă doar flori albe, ca omagiu adus Reginei-Mamă Elena. Familia Regală a anunțat doliu pentru zilele de 18, 19 și 20 octombrie 2019.

