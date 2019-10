Regizorul Andrei Șerban, precizări după o declarație care a provocat polemici în lumea teatrului: „Nu pe Ducu l-am atacat. Am condamnat trivialitatea și fenomenul de isterie colectivă ce se naște des la moartea artiștilor”

Afirmaţia regizorului Andrei Șerban despre moartea lui Alexandru Darie în cadrul unei dezbateri organizate în Festivalul Naţional de Teatru a creat polemici aprinse pe rețelele de socializare. Dorind să protesteze faţă de marginalizarea artiștilor în timpul vieţii şi "sanctificarea" lor după moarte, Andrei Șerban a declarat: „Nu mai aprindeţi lumânări în holul teatrului pentru Ducu Darie. Nu a fost un sfânt, ci un om ca noi". (VEZI AICI DETALII)

Actriţa Oana Pellea a scris o replică pe pagina personală de Facebook în care precizează că „oricine are dreptul să aprindă o lumină pentru sufletul unui om drag, oriunde”.

"Să nu aprindem lumânări în holul teatrului, pentru că nu este un sfânt”, a declarat regizorul Andrei Şerban despre Alexandru Darie. Îmi pare rău. Lumânările se aprind penru sufletele celor plecaţi, nu pentru sfinţi. Consider că oricine are dreptul să aprindă o lumină pentru sufletul unui om drag, oriunde. Chiar în holul teatrului, mai ales atunci când directorul teatrului devenise trup şi suflet cu teatrul. Lumânările se aprind în semn de iubire pentru cel plecat. Dumnezeu să te odihnească, Duculeană!”, a scris Oana Pellea pe Facebook.

În acest context regizorul Andrei Şerban a venit cu noi precizări, potrivit cărora nu a avut intenția să îl critice pe Alexandru Darie, ci de a condamna „trivialitatea şi fenomenul de isterie colectivă ce se naște des la moartea artiștilor. Şi asta în ciuda indiferenţei cu care mulţi i-au tratat când erau in viață”.

„Am auzit că am fost iar înțeles greşit. Cum se întâmplă mereu, auzim ce vrem noi nu ce se spune. Pentru cei ce nu au fost prezenți la conferință și citesc doar relatările distorsionate, e poate util să precizez sensul și motivația cuvintelor mele.

Nu pe Ducu l-am atacat. Dimpotrivă, din respect pentru el, am condamnat trivialitatea şi fenomenul de isterie colectivă ce se naște des la moartea artiștilor Şi asta în ciuda indiferenţei cu care mulţi i-au tratat când erau in viață. Și l-am dat ca exemplu și pe Ciulei, care e PRIMUL mare director ce a dus Bulandra pe culmi. De ce Ciulei a revenit în TEATRUL lui după 89 ca să plece iar şi să moară în exil?

Despre aprinderea lumânărilor, fiecare are dreptul să aprindă câte lumânări vrea, dar teatrul nu e nici mausoleu, nici criptă, nici capelă. Venind la teatru celebrăm bucuroși contribuția lui Ducu, iar lumânările le aprindem la biserică.

Asta am spus și ma întreb oare Denaturarea spuselor mele vine din Neînțelegere sau din rea voință ?”, a declarat regizorul Andrei Șerban.