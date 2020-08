Regizorul Cristi Puiu a declarat vineri seara, în discursul de dinaintea proiecției fimului său "Malmkrog", la Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), că deși respectă toate regulile de protecție sanitară și distanțare, consideră că este „inuman” ca spectatorii să privească un film de 200 de minute purtând mască. Regizorul a criticat și abordarea autorităților în contextul pandemiei de coronavirus, precizând că tonul acestora este „inacceptabil”.

Regizorul Cristi Puiu, la TIFF: Să staţi cu masca pe faţă să vă uitaţi la un film de 200 de minute este inuman





"Am muncit foarte mult la acest film, fără mască. Am avut noroc. Uitaţi, stau, păstrez distanţarea socială, toate normele sunt aici. (...) N-am apucat să corectăm, pentru că nu ne-am gândit că o să lansăm vreodată acest film din pricina acestei pandemii mondiale. Filmul a ieşit în Franţa, în săli de cinema, fără distanţare socială şi fără mască, în interior, cum ar veni treaba. Şi ăsta este motivul pentru care eu nu particip la această poveste. (...) Stau, distanţare socială iar de mâine, am înţeles, la Cluj se poartă mască în aer liber. Ok, îmi pare rău pentru dumneavoastră, este un film de 200 de minute. Să staţi cu masca pe faţă să vă uitaţi la un film de 200 de minute este inuman. Şi eu vă rog să plecaţi atunci când aţi simţit că trebuie să ieşiţi, că nu mai suportaţi, să plecaţi, vă rog foarte mult”, a declarat regizorul.

Cristi Puiu: Da, există această problemă, există o epidemie, există un virus, dar tonul autorităţilor statului este inacceptabil

În acest context, Cristi Puiu a făcut o analogie cu cei care au murit în timpul Revoluției din 1989 și care au spus „nu” dictaturii. Din punctul de vedere al regizorului, oamenii ar trebui să se teamă de alte lucruri mult mai grave, și nu de pandemie.

”Dacă dumneavoastră sunteţi aici şi vă uitaţi la un film azi, este pentru că au existat nişte oameni indisciplinaţi în România în decembrie '89 şi care au zis «nu» dictaturii. Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne trateze ca pe nişte vite. Da, există această problemă, există o epidemie, există un virus, dar tonul autorităţilor statului este inacceptabil. (...) Mi se pare extraordinar de mişto că la Cluj oamenii sunt disciplinaţi şi atenţi la toate detaliile astea, dar cred că absolut orice abuz trebuie amendat. Şi dacă n-o faceţi dumneavoastră, prin vot de data asta, n-o face nimeni. Dacă n-o facem noi, n-o face nimeni. Şi ştiu că oamenii sunt speriaţi şi respect şi distanţarea socială şi port masca când intru în absolut orice spaţiu închis. Dar dacă mâine o să vă ceară dumneavoastră să mergeţi în mâini, credeţi-mă, o să mergeţi în mâini. Pe (Bulevardul - n.r.) Eroilor. Îmi pare foarte rău şi ştiu că nu toţi sunteţi de acord cu mine şi vă e teamă de pandemie. Ar fi bine să vă fie teamă de alte lucruri, mult mai grave", a mai spus regizorul Cristi Puiu.

Drama de epocă "Malmkrog" a fost lansată la începutul lunii iulie în Franța. Filmat la conacul Apafi din satul sibian Mălâncrav, "Malmkrog" este construit în jurul a cinci personaje, iar decorul şi costumele redau atmosfera începutului de secol XX din Transilvania.

Filmul a fost proiectat în cadul festivalului TIFF, în aer liber, în curtea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.Lovitură în televiziune! Transferul lui Mircea Badea...

Regizorul Cristi Puiu, în ziua cu cele mai multe infectări cu coronavirus și decese din România: Am înţeles că la Cluj se poartă mască în aer liber. Să staţi cu masca pe faţă la un film de 200 de minute este inuman

Record negativ al infectărilor cu coronavirus și al deceselor, în România

Discursul lui Cristi Puiu are loc chiar în ziua în care România a înregistrat cel mai mare număr zilnic de infectări cu noul coronavirus – 1.378, dar și un record negativ în privința deceselor. 50 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 au murit într-un interval de 24 de ore, potrivit datelor anunțate de autorități.

Începând din 15 mai, când România a trecut de la starea de urgență, la starea de alertă, în țara noastră a devenit obligatorie purtarea măștii de protecție în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la loul de muncă.

Totodată, în contextul în care de mai multe săptămâni se înregistrează o creștere alarmantă a cazurilor de COVID-19, în România, autoritățile din majoritatea județelor țării au luat decizia impunerii obligativității purtării măștii și în spațiile publice deschise, aglomerate.