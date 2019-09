Reglare de conturi în stil mafiot în centrul Capitalei: Un bărbat a fost împușcat mortal lângă Palatul Parlamentului (VIDEO)

Incident tragic produs în Capitală, aproape de miezul nopţii, chiar în apropiere de Palatul Parlamentului. Un bărbat a fost împușcat mortal, în Piaţa Constituţiei, iar altul este, în stare gravă, la spital. Primele date arată că este vorba despre o reglare de conturi în stil mafiot, informează B1 TV.

În jurul orei 23 şi 30 de minute, o persoană a sunat la 112 şi a anunţat un conflict în Piaţa Constituţiei, după ce ar fi găsit cartușe pe asfalt, dar și încărcătorul unui pistol. Mai mulţi indivizi erau implicaţi în bătaia cu bâte şi săbii. În imaginile surprinse de cei care treceau prin zonă, se observă cum mai mute persoane fug speriate în toate direcţiile.

În câteva minute, Piaţa Constituţiei, s-a umplut de maşini ale Poliţiei şi ale Salvării. Şi ofiţeri ai sectorului 5, dar şi poliţişti ai Brigăzii Rutiere au fost trimişi la faţa locului. În urma disputei agresive, doi oameni au fost grav răniţi. Echipajele de urgență le-au acordat rapid primele îngrijiri.

Un tânăr a fost împuşcat în altercaţia din Piaţa Constituţiei. Încercările medicilor de a-l readuce la viaţă au fost însă zadarnice. Medicii l-au resiscitat aproape o jumătate de oră pe bărbat, însă, au fost nevoiţi să-i declare decesul.

Celălalt bărbat a fost transportat, în comă, la spital.

Anchetatorii cercetează motivele acestei agresiuni sângeroase.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri.

Procurorii trebuie să afle cine este cel care a ucis un om cu sânge rece.

