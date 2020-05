Regulile pentru redeschiderea teraselor din 1 iunie, publicate în Monitorul Oficial. Un proprietar din Centrul Vechi al Capitalei susține că încasările ar putea scădea cu până la 80% (VIDEO)

Terasele se redeschid de luni, iar reprezentanții localurilor din Centrul Vechi al Capitalei continuă demersurile pentru îndeplinirea cerințelor anti-coronavirus. Regulile obligatorii de redeschidere a teraselor au fost publicate în Monitorul Oficial, astfel că este acum oficial că nu se va putea merge în ele decât cu rezervare. Totuși, unul dintre proprietari reclamă că, în condițiile prevăzute pentru limitarea răspândirii COVID-19, încasările vor scădea dramatic, cu până la 80%.



Regulile pentru redeschiderea teraselor din 1 iunie, publicate în Monitorul Oficial

Autoritățile vor să știe exact cine ocupă mesele. Nu se vor transfera meniuri, solnițe sau alte obiecte de la o masă, la alta, urmând să fie dezinfectate după plecarea clienților de la o masă. Personalul de servire trebuie să poarte măști și mănuși, iar între mese – la care se pot așeza doar patru persoane – va fi o distanță de 4 metri, potrivit B1 TV. Totuși, unul dintre proprietari reclamă că, în aceste condiții, încasările vor scădea dramatic, cu până la 80%.

Întrebat de reporterul B1 TV Gabriela Mihai cum s-a pregătit pentru redeschiderea de luni, unul dintre proprietarii localurilor din Centrul Vechi a răspuns: „Așa cum s-a dat ordin. Am făcut distanțarea (n.r. – socială). Din 14 mese am rămas cu 6. Am luat tot ce trebuie, kitul special pentru restaurant, am făcut un caiet, un registru în care să înregistrăm toți clienții care vin în restaurant. La noi, fiind un restaurant grecesc, avem fețe de masă și peste ele avem față de masă de hârtie cerată. După fiecare client, noi o aruncăm. Deci nu mai e nevoie să zici că trebuie să dezinfectezi masa. Avem pentru fiecare masă solnițe, tot ce trebuie. Pentru fiecare masă punem două sau trei meniuri, să aibă suficiente. Deci cam tot ce ne-au cerut am făcut. Nu cred că putem să rezistăm nici măcar o lună de zile cu 6 mese, pentru că angajații nu au vrut să li se scadă salariile în condițiile acestea, marfa e aceeași, poate mai scumpă decât a fost înainte. Vedem, dacă se poate, bine, continuăm, dacă nu, închidem”.

Întrebat dacă a pregătit măști și mănuși pentru ospătari, el a subliniat: „Da, noi avem tot. Am luat un kit special, cu măști, cu mănuși, cu dezinfectant, cu tot ce trebuie. Deci le avem pe toate pregătite. În privința noastră persoanală, a business-ului sunt probleme.



Proprietarul localului grecesc din Centrul Vechi al Capitalei susține că încasările ar putea scădea cu până la 80%

Omul susține că se așteaptă la o scădere a încasărilor de 80%: „Vă dau un exemplu. Pe 14 mese puteam să fac și 10.000 de lei într-o zi vânzare. Pe 6 mese nu pot să fac mai mult de 2.000 de lei”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Reamintim că președintele Klaus Iohannis a anunțat o nouă etapă de relaxare a restricțiilor din România, astfel că terasele se redeschid din 1 iunie, iar pregătirile pentru aducerea localurilor la standardele anti-coronavirus prevăzute de lege au început încă de vineri. Ministrul Nelu Tătaru a adăugat, sâmbătă, că restaurantele, mallurile și sălile de spectacol ar putea să reia și ele activitatea odată cu 15 iunie, în funcție de evoluția pandemiei, precum și că s-ar putea renunța la obligativatea portului de mască.