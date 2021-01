Activistul Cristi Corobana, fondatorul ONG-ului Freedom Smile și inițiatorul campaniei Stop Rujeola, a scris pe Facebook relatarea unui pacient despre condi’iile revoltătoare de la Institutul „Matei Balș” ;i despre problemele grave care au apărut chiar în pavilionul unde a avut loc incendiu devastator.

Pacientul a relatat modul în care în salaonul destinat persoanelor infectate cu COVID-19 au apărut indundații. Pacienții au fost nevoiți să caute un instalator care să le remedieze problema din cauza lispsei personalului și să facă chetă pentru a-l plăti:

“ - S-a stricat scurgerea in baia de la salon si aveam inundatiile in camera “. Infirmierele ne-au spus ca instalatorul spitalului e in Concediu Medical .

Un pacient a sunat pe o ruda de-a lui care e instalator Si l-a rugat sa vina sa repare. Ala a refuzat cand a auzit ca e salon Covid . Dar a gasit pe alt instalator care avusese Covid Si a venit. A constat 350 lei. Am impartit la 5 , cati pacienti eram in salon . Cand sa plece , infirmierele l-au rugat sa ajute la descarcarea unui camion cu butelii de oxigen: nu are cine . Suntem doar 4 femei aici . Si 38 de bolnavi Covid ! Revolta este in capul Dumneavoastra!", a redat Criti Corobana relatarea unui pacient care a fost internat la Matei Balș.