Relaţia dintre cornişă şi tavan este relaţia perfectă în amenajările interioare

Cornișa de tavan decorativă este cea care îi permite camerei unde este montată să aibă un aspect îngrijit și coerent. Cornișele fac tranziția între tavan și perete înr-un mod elegant, respectând toate cerințele estetice din punct de vedere vizual. Acest tip de baghetă decorativă va da întotdeauna camerei în care este montată o notă distinctă. Notă care nu poate trece neobservată și în care merită să investiți fără niciun fel de îndoială.

Mai ales că atunci când decideți să folosiți cornișe decorative puteți fi siguri că veți avea parte de un finisaj fără cusur, care va fi admirat de către toată lumea, indiferent de gusturile în materie de design interior.

Cornișa de tavan este mai actuală ca niciodată

Domeniul sculpturii și arhitecturii a fost influențat puternic de arta din Grecia Antică. Motivul principal este acela că, față de alte popoare antice, grecii au căutat întotdeauna să scoată în față umanitatea. Cornișa de tavan este inspirată, cum altfel, din arhitectura grecească. Principalul atu al acestui element decorativ este acela că reușește să emane multă prestanță, într-un mod de o naturalețe debordantă.

La NMC România veți găsi tot ce vă puteți dori în materie de cornișe. De exemplu, unul dintre cele mai apreciate și cumpărate modele este bagheta pentru tavan WT11. Aceasta are înălțimea de 106 mm care se poate transforma într-una de 126 mm. Să vă explicăm: majoritatea profilelor sunt reversibile, cum este și cornișa decorativă despre care vă vorbim. Astfel, înălțimea poate fi oricare dintre cele două dimensiuni. Succesul acestui model este dat de faptul că poate fi montată atât în spații care au o dimensiune standard, cât și în cele care sunt mai înalte. Ascunde bine imperfecțiunile de finisare, în ambele cazuri. Această baghetă de tavan este din polimer dur (polistiren). Montajul ei poate fi realizat cu adezivii profesionali ADEFIX de lipire și îmbinare. Îi găsiți pe site-ul NMC România și îi puteți folosi cu toată încrederea.

Atunci când o cumpărați, cornișa decorativă este albă. O puteți lăsa în culoarea naturală ori puteți apela la orice vopsea fără solvent pentru a-i schimba aspectul. Culoarea o alegeți în funcție de restul încăperii unde este montată și de efectul pe care doriți să îl obțineți. Dacă decideți să o lăsați albă, tot va trebui să îi aplicați un strat de vopsea. Este recomandarea celor din domeniu.

Bagheta magică (din polistiren) livrează exact ce promite: eleganță

Așa cum îi stă bine unei vedete, cornișa are și o altă denumire sub care este cunoscută: baghetă. Pentru cei care cunosc domeniul profilelor decorative cornișele mai poartă și denumirea de plinte pentru tavan. Acestea au o gamă generoasă de aplicații. Le găsiți simple ori cu ornamente vesele sau pretențioase, precum și cu modele de lux. Astfel, statutul de cele mai populare profile decorative este unul meritat. Singurul aspect care vă poate da ceva bătăi de cap este modelul pe care îl alegeți. Pentru că sunt variate și fiecare are atuurile lui. La NMC România veți găsi aceste baghete sau plinte de tavan din poliuretan, polimer dur sau din polistiren. Pentru a lua decizia cea mai bună în funcție de nevoile pe care le aveți, puteți apela cu încredere la specialiștii noștri.

Încăperile generoase ca înălțime sunt încăperi care au prestanță naturală. Acesta este și unul dintre motivele pentru care cornișa decorativă este atât de populară: creează o senzație de înălțime suplimentară deoarece mărește spațiul de percepție al încăperii. Și nu este vorba de o percepție greșită, ci de una generoasă, cu un impact care depășește așteptările clientului care nu crede în magie și în puterea baghetei.

Pentru cei care doresc să își amenajeze exteriorul caselor în care locuiesc trebuie reținut că există și cornișe decorative de exterior. Acestea se montează între acoperiș și peretele exterior al construcției.