Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune că noile relaxări anunțate de la 1 iunie sunt posibile numai în cazul în care se va atinge ținta de vaccinare de 5 milioane de persoane. Stoica îl contrazice astfel pe premierul Florin Cîțu, care a declarat că de la 1 iunie vor intra în vigoare, cu siguranță, noi măsuri de relaxare. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Alin Stoica a fost rugat să lămurească informațiile contradictorii care vin din partea oficialilor, situație care, de altfel, a fost semnalată și de fostul prefect al Bucureștiului, Sever Stana.

„Deocamdată, conform deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgență, următoarea fază de relaxare ar putea să vină la 1 iunie doar dacă atingem un anumit prag. Dacă se schimbă hotărârea, atunci este o altă discuție. Deocamdată, hotărârea spune că ne vom relaxa dacă atingem acel prag”, a spus Alin Stoica, precizând că nu a văzzut declarațiile de miercuri ale premierului.

Întrebat dacă în următoarea perioadă, elevii din anii terminali pot organiza banchete, prefectul a răspuns: ”Pe aceste reguli, de acum, nu se pot organiza, dar dacă se vor schimba, dacă vom ajunge la acea rată de vaccinare de 5 milioane și trecem pe următorul scenariu, da, se vor putea organiza. Sunt condiționări”.

