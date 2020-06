Reluarea zborurilor, marcată miercuri de Compania Națională de Aeroporturi București. Traficul aerian al României a scăzut cu circa 98%, în ultimele două luni

Compania Națională de Aeroporturi București, care administrează Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu din Capitală, organizează miercuri evenimentul „Totul va fi bine” dedicat reluării zborurilor după pauza provocată de pandemia de coronavirus. În ultimele două luni, traficul aerian al României a scăzut cu circa 98%.



Reluarea zborurilor, marcată miercuri de Compania Națională de Aeroporturi București





„Pentru întreaga omenire, prima jumătate a anului 2020 a reprezentat din punct de vedere sanitar, economic şi social cea mai mare provocare a secolului. Industria aviaţiei constituie una dintre ramurile economice cele mai grav afectate de măsurile ce au vizat limitarea răspândirii noului virus, măsuri concretizate în anularea a milioane de zboruri şi în interdicţia de deplasare suportată de oamenii de pretutindeni. În acest context, CNAB a înregistrat, în ultimele două luni, o scădere a traficului aerian de pasageri cu aproximativ 98%”, spun organizatorii, potrivit Agerpres.

Evenimentul marchează și celebrarea a 120 de ani de la zborul primului avion conceput, realizat și pilotat în România de către Aurel Vlaicu. În 17 iunie 1910, el se ridica pe cerul țării de pe câmpul de la Cotroceni.



Ce spunea premierul Orban despre traficul aerian, la cea mai recentă relaxare





România a intrat, în 15 iunie, în a treia etapă de relaxare a restricțiilor, ocazie cu care premierul Ludovic Orban preciza că „toate țările care vor avea un coeficient mai mic de 5 vor intra în măsura de exceptare de la obligația de izolare la domiciliu pentru 14 zile pentru cetățenii care vin din aceste țări”.

„INSP va aplica o metodologie de evaluare a nivelului de răspândire a infecției cu coronavirus în celelalte țări, iar în baza acestei metodologii se va acorda un indicator, un coeficient privitor la nivelul de răspândire, pe baza analizei numărului de infectări medii din ultimele 14 zile. Toate țările care vor avea un coeficient mai mic de 5 vor intra în măsura de exceptare de la obligația de izolare la domiciliu pentru 14 zile pentru cetățenii care vin din aceste țări. Am să dau, așa, câteva exemple ca să înțelegeți. Este vorba de țări cu un nivel redus de răspândire, cum sunt Austria, Bulgaria, Grecia, și alte țări de la nivel european, unde este evident că și în baza evaluării care este aplicată și în alte țări, evaluarea pe care o face INSP o face pe baza unei metodologii, care este recomandată de la nivel european, este într-un fel normal să renunțăm la această măsură de izolare care creează probleme pentru foarte multe categorii de cetățeni. De asemenea, traficul aerian cu toate aceste țări care sunt sub coeficientul de 5, pentru care nu va mai fi necesară izolarea la domiciliu, va putea fi reluat în baza hotărârii CNSU, pe baza evaluării făcute de INSP”, explica primul-ministru.

Chiar și așa, Guvernul Orban a adoptat o hotărâre pentru prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, începând de miercuri.

„Am luat decizia de a face un nou pas în relaxare, în conformitate cu decizia pe care am adoptat-o vineri, în ședința de Guvern. Se știe că se va permite desfășurarea activităților în centrele comerciale de tip mall, sigur cu excepția cinematografelor, restaurantelor, sălilor de jocuri. Se va relua activitatea pentru sălile de fitness și de aerobic, sigur în condițiile stricte care sunt reglementate prin ordin comun de către Ministerul Sănătății. De asemenea, se reia activitatea în after-school-uri, grădinițe pe perioada verii, tot în condițiile reglementate prin ordinul comun al ministrului Sănătății, ministrului Educației și ministrului Muncii. Se reiau și activitățile jocurilor de noroc. A fost o adevărată campanie împotriva noastră că dăm drumul la păcănele. Jocurile de noroc înseamnă și loteria, casele de pariuri, altele care se desfășoară în baza legii. Ce nu înțeleg cei care ne critică doar ca să se afle în treabă este că măsurile pe care le-am luat au avut la bază analizele de riscuri epidemiologice. Am luat decizia de a permite oficierea de slujbe și în interiorul bisericilor. Aici aș vrea să fac o precizare. Noi nu am închis bisericile. Bisericile au fost deschise în această perioadă. Singurul lucru care nu s-a permis a fost oficierea slujbelor”, a afirmat Ludovic Orban.