Remus Cernea, schimbare RADICALĂ: Fostul politician a devenit vegan și a început să tragă de fiare. Cum arată acum (VIDEO)

Schimbare surprinzătoare a fostului deputat Remus Cernea. Acesta s-a retras din politică și a devenit adeptul unui stil de viață sănătos, bazat pe mult sport.

Dovadă stau fotografiile publicate de acesta pe rețelele sociale, din timpul antrenamentelor sale la sală.

De altfel, Cernea este foarte activ în mediul online, promovând diverse cauze, în special din sfera drepturilor omului și a protecției animalelor. Fostul politician a devenit cunoscut și pentru promovarea veganismului, postând de curând o imagine cu el din Parlament, cu precizarea că el a fost primul vegan din Parlament.

IMAGINI BOMBĂ CU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! BĂRBAȚII AU RĂMAS ȘOCAȚII CÂND AU VĂZUT-O GOALĂ

„Mi-am reconfigurat viața destul de mult. (...) Recent, am revenit la activități antreprenoriale, (...), am făcut niște cursuri de antreprenoriat, m-am apucat de bodybuilding cu un antrenor care e campion anțional și e vegan și promovez cât pot un mod de viață sănătos, prietenos cu mediul, cât mai verde și sustenabil”, a declarat Remus Cernea, într-o intervenție telefonică pentru B1TV.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.