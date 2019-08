Controversatul Remus Rădoi a cerut DIICOT să fie inclus în programul de protecție a martorilor: 'În urma colaborării cu ei, am fost amenințat cu moartea'

EXCLUSIV B1 TV // Remus Rădoi, zis ”Codiță” și prezentat în spațiul public drept interlopul care primea informări de la Poliție în ziua în care Alexandra a sunat la 112, a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, că a solicitat în urmă cu câteva luni că a cerut să fie inclus în programul de protecție a martorilor al DIICOT. Asta după ce acesta ar fi primit amenințări cu moartea.

DIICOT a refuzat însă ca Rădoi să devină martor protejat.

”Cererea cred că a fost înregistrată în luna aprilie. Motivul era ca în urma colaborării cu ei, am fost amenințat cu moartea de un om care omorâse un om înainte. Făcea parte dintr-un grup pe care eu îl deconspirasem, cu destul de multe proble, zic eu.

Înainte îmi promiseseră acest lucru, spuneau ca pot să mă relocheze și să îmi schimbe și numele dacă este necesar. Am depus și o plângere cu privire la amenințarea cu moartea, am avut și un martor. Această plângere s-a finalizat cu neînceperea urmâririi penale”, a declarat Rădoi.

Întrebat dacă în acest caz este vorba despre dosarul în care mai multe minore au fost forțate să facă sex cu români, manageri austrieci și soldați americani de la Deveselu, Rădoi a răspuns: ”E un alt dosar. Și din el reieșea că fetele erau folosite atât pentru interior, cât și pentru exterior. Reieșeau ca țări Franța, Spania, Anglia și Germania”.

Remus Rădoi a mai spus că părearea lui este că Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu sunt moarte și a susținut că nu are nicio legătură cu clanurile interlope din județul Olt.

”N-am făcut niciodată parte dintr-un grup infracțional. La noi, la firmele de pază ești obligat să nu ai cazier. Eu nu am cazier. (...) Eu nu am fost niciodată condamnat în vreun dosar de trafic de persoane, cămătărie, prostutuție, ba dimpotrivă, toată viața am luptat împotriva lor.

Eu cred că fetele sunt moarte. Arhetipul individului arată că la caz de criză ar fi dispus să omoare.

Eu nu am avut niciodată vreun litigiu cu niciunul dintre clanuri. Acolo unde îmi fac meseria, în momentul în care astfel de clanuri atacă persoane pe care noi le protejăm, suntem obligați să ripostăm.

Nu cred că există un altul care să fi dat informații cum am dat eu. Pentru că mie mi-a dat Dumnezeu mai mult decât am cerut vreodată, în toate domeniile”, a mai spus Rădoi.

