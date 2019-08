Remus Rădoi, cunoscut și sub numele de "Codiță", despre care presa locală scrie că ar fi un cunoscut interlop în zonă, trebuia să fie audiat, marți, la Poliția din Caracal.

Acesta a declarat, la intrarea în sediul poliției, că deși a făcut mai multe plângeri cu privire la infractori, oamenii legii nu au luat nicio măsură. Mai mult, 'Codiță' susține că polițiștii erau mână în mână cu clanul la care face referire și i-a anunțat înainte să facă percheziții, pentru a nu se găsi nimic suspect.

"Până la faptul că s-a omis sau nu s-au audiat anumite victime, sau faptul că s-au audiat în aceeași clădire cu infractorii, sau faptul că, cu o săptămână înainte, infractorii știau că va urma percheziția. Faptul că unul dintre infractori afirma că are o legătură directă în DIICOT și îi întreba dacă are un dosar. A și sunat un lucrător DIICOT, pe nume Ghencea, care apoi l-a informat că, da, e un dosar și o să aveți și o percheziție. Faptul că domnul procuror ne-a spus că există probe suficiente și că vor fi arestate 10 persoane, și nu s-a mai întâmplat. Dar și faptul că, în urma informării mele, cu privire la acest clan, respectiv la conducerea Poliției Caracal, aceasta l-a sunat pe liderul grupării și l-a informat mot-a-mot cu toate cuvintele despre ceea ce eu le spusesem", a declarat Rădoi.

Audierea s-a amânat, a anunțat Rădoi.

'S-a anulat audierea mea. Presupun că mai este cineva la audiere și va dura mai mult și nu se va putea face astăzi', a spus acesta.

