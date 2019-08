Remus Rădoi 'Codiță', la sediul B1 TV, după emisiunea de vineri seară a Sorinei Matei: Interlopul care primea informări de la Poliție în ziua în care Alexandra a sunat la 112 a cerut un drept la replică (VIDEO)

Jurnalista Sorina Matei a prezentat, în emisiunea ”Actualitatea Românească” imagini cu Remus Rădoi, zis ”Codiță”, care a venit sâmbătă la sediul B1 TV. Este vorba despre interlopul care primea informări de la Poliție în ziua în care Alexandra a sunat la 112. (Detalii AICI)

Rădoi a cerut un drept la replică după emisiunea de vineri seară a Sorinei Matei. Asta după ce a insistat să intre în direct în cadrul emisiunii.

”Sper că nu este o încercare de intimidare. Dacă domnul Rădoi are un punct de vedere cu privire la ce scrie presa, că nu sunt dezvăluirile mele, poate transmite acest drept de replică în scris. Domnul Rădoi nu va intra însă în direct în emisiunea mea”, a spus Sorina Matei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.