Interlopul Remus Rădoi, zis şi ”Codiţă”, devenit cunoscut după implicarea sa în cazul Caracal, a fost reținut joi, împreună cu o altă persoană pentru evaziune fiscală şi folosirea cu rea-credinţă a creditului unei societăţi pentru a favoriza o altă societate, informează B1 TV. Administrator al mai multor firme de pază şi protecţie din Caracal, Rădoi este acuzat că prin jonglerii financiare ar fi adus statului un prejudiciu total de peste 700.000 de lei. ”Codiţă” este cel la care a apelat fostul adjunct al IPJ Dolj pentru a găsi maşina lui Gheorghe Dincă după dispariția Alexandrei Măceșanu.

IPJ Dolj a informat joi că polițiștii din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Navale Craiova, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, au efectuat șapte percheziții domiciliare, în urma căora au fost reținuți doi bărbați. Unul dintre ei este interlopul Remus Rădoi.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2016-august 2019, Codiţă a decontat achiziţii nereale, de la mai multe societăţi furnizoare, şi a dedus astfel în mod nelegal TVA în valoare de peste 245 de mii de lei. De asemenea, în ultimii doi ani, Remus Rădoi şi partenerul său au comis un prejudiciu de aproape 460 de mii de lei, prin intermediul respectivei firme.

„În calitate de administratori ai unei societăţi comerciale specializată în activităţi de pază şi protecţie, în perioada ianuarie 2016 - august 2019, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi asigurat declararea şi înregistrarea în evidenţa contabilă de achiziţii nereale, de la mai multe societăţi furnizoare, în baza cărora a fost dedus nelegal TVA, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale în sumă de 245.937 de lei”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Remus Rădoi este cercetat în mai multe dosare penale. Recent, au avut loc percheziții la firmele de pază administrate de acesta, într-o cauză referitoare la folosirea de agenţi de pază angajaţi fără forme legale.

De asemenea, Rădoi a fost reținut în luna martie după ce a fost prins conducând fără permis de trei ori în 10 zile.

Remus Rădoi a devenit cunoscut după ce, în contextul scandalului Caracal, a ieșit la iveală faptul că fostul adjunct al şefului IPJ Olt i-a cerut acestuia informaţii care să-i ajute pe poliţişti să-l găsească pe cel care a răpit-o pe Alexandra Măceșanu. Totul, în baza unei colaborări mai vechi dintre ”Codiță” și polițiști.

În urmă cu mai bine de un an, Alexandra Măceșanu, o tânără de 16 ani, a sunat la numărul de urgențe 112, pentru a anunța că a fost răpită, sechestrată, violată și bătută de Gheorghe Dincă. Adolescenta nu le-a cerut autorităților decât să o salveze din mâinile violatorului, sarcină care intră în atribuțiilor lor. Trei zile a durat până când polițistii au identificat adresa la care se afla aceasta, deși pe fir a intrat imediat Serviciul de Telecomunicații (STS), care ar fi trebuit să descopere locul în numai câteva minute. În cele din urmă, agenții de poliție s-au deplasat la locuința lui Gheorghe Dincă, însă fata dispăruse de la adresa cu pricina. Cel mai probabil, aceasta a fost mutată într-un loc sigur, după ce agresorul ei a observat că fata a alertat autoritățile locale. La audieri, Dincă a mărturisit polițiștilor că a violat-o, a omorât-o, iar mai apoi a ars-o într-un butoi metalic. Ulterior, specialiștii au analizat fragmentele osoase găsite în butoniul cu pricina, iar rezultatele au confirmat faptul că resturile aparțineau tinerei. Înregistrarea cu apelul fetei la 112 a fost dată publicității și a provocat revoltă în rândul populației.

