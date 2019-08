EXCLUSIV B1 TV // Remus Rădoi, cunoscut și sub numele de "Codiță", a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, că în luna mai a făcut o sesizare la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la faptul că șeful Poliției din Caracal și adjunctul său au legături cu interlopii din Olt. Rădoi susține că numărul 2 din MAI era, încă de atunci, la curent cu aceste informații.

Întrebat de moderatorul Tudor Barbu de ce crede că nu este scos la iveală întrg adevărul cu privire la cazul Caracal, Remus Rădoi a răspuns: „Asta am întrebat și eu. Am făcut o sesizare către DGA central și către MAI. MAI știa, prin intermediul numărului 2 din MAI, secretarul de stat Nucu Gheorghe, de acum trei luni, că șeful Poliției de la Caracal și adjunctul lui sunt în conivență cu grupul infracțional”.

”Numărul doi din MAI, secretarul de stat Nucu Gheorghe, era informat de mine că la nivelul Poliției Caracal există o conducere care informează grupurile infracționale despre ce este în dosare, ce urmează se li se întâmple. Într-una dintre sesizări spuneam că șeful Poliției Caracal a anunțat un hoț că urmează să i se facă percheziții a doua zi. Am dovezi, am indicat un nume și date, politiști care mi-au spus când au mers la descindere cum s-a întâmplat. (...) Există factor polițienesc implicat cu certitudine”, a mai spus Remus Rădoi, zis „Codiță”, cel prezentat în spațiul public drept interlopul care primea informări de la Poliție în ziua în care Alexandra a sunat la 112.

În acest context, amintim că Gheorghe-Nucu Marin a fost eliberat, la 6 august, funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Gheorghe-Nucu Marin s-a aflat la comanda ministerului la protestul din 10 august 2018.

Referitor la Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul dispriției celor două fete din Caracal, Rădoi a susținut că, din informațiile sale, acesta ar avea legături cu un grup infracțional din Italia.

„Din informațiile noastre, avea un grup dezvoltat pe Italia și din ceea ce știu de la un domn din DIICOT era documentat că lucra pe Italia”, a spus Rădoi.

De asemenea, întrebat cum se explică faptul că Dincă a violat-o și ucis-o pe Alexandra Măceșanu, în condițiile în care este cunoscut faptul că de obicei traficanții nu își agresează victimele, Rădoi a precizat: ”Au mai fost situații de genul ăsta. Cred că în momentul în care fata refuză vehement, cred că o parte din infractori recurg și la metoda asta, pentru că ar fi expuși dacă ar lăsa-o în libertate”.

