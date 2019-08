Controversatul Remus Rădoi, despre activitatea lui în televiziune: 'S-a încercat realizarea unei emisiuni la Realitatea TV.  A fost filmată în platoul lui Rareș Bogdan, dar nu s-a mai difuzat' (VIDEO)

EXCLUSIV B1 TV // Remus Rădoi, prezentat în spațiul public drept interlopul care primea informări de la Poliție în ziua în care Alexandra a sunat la 112, a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, că în trecut s-a încrcat realizarea unei emisiuni la Realitatea TV, cu el în postura de moderator.

Întrebat de ce avocatul familiei Luizei este unui dintre invitații frecvenți în emisiunile moderate de el, Remus Rădoi a precizat: ”În realitate, nefiind interlop, există disponibilitatea și predilecția de a vorbi cu oameni care sunt în alte domenii și se bucură de meserii destul de respectabile.

De-a lungul timpului, am avut ca invitați pe domnul Victor Atanasie Stănculescu, pe domnul Constantin Degeratu și periplul meu prin zona mass-media a avut un scop. M-a interesat foarte tare de ce România, la momentul trecerii de la comunism la democrație a cedat toate resursele, a cedat conducerea țării către străini și în felul ăsta am folosit meseria de gazertar pentru a afla niște informații de la sursă. În afară de invitațiile în acea emisiune, cu dommnii care reprezentau un interes informativ discutam și în particular.

Cu domnul Degeratu au existat discuții și în privat, s-a încercat realizarea unei emisiuni la Realitatea TV care vorbea despre războaiele hibride pe care le creează Occidentul în est, transformându-le în colonii. Acea emisiune a fost filmată în platoul domnului Rareș Bogdan, dar nu s-a mai difuzat. De ce? Nu mai știu”.

