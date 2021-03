Renate Weber, despre angajatorii care le-ar putea cere salariaților să se vaccineze anti-COVID-19: ”Este dincolo de lege”

Avocatul Poporului spune cataloghează ca fiind ”dincolo de lege” situațiile în care angajatorii le-arr putea cere salariaților să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Renate Weber subliniază că niciun angajat nu poate fi condiționat să facă vaccinul anti-COVID-19, o cerință care nu se regăsește în legislația din România.

Ce spune Avocatul Poporului despre condiționarea angajaților cu privire la vaccinarea anti-COVID-19

”Aceasta este o cerinţă care nu-şi găseşte sub nicio formă suport în legislaţia noastră actuală. Câtă vreme vaccinarea este o chestiune absolut bazată pe consimţământul persoanei, a impune astfel de condiţii este categoric, categoric nu că excesiv, este dincolo de lege. Acum, întrebarea e câţi dintre cei care sunt în astfel de situaţii vor avea curajul să-şi dea angajatorii în judecată, pentru că dacă este un angajator privat, nici nu există altă soluţie”, a spus Renate Weber, la Antena 3, potrivit News.ro.

Totodată, Weber a vorbit despre unele sesizări pe care le-a primit în acestă perioadă de la persoane care, după ce au trecut de infecția cu coronavirus ar fi fost obligate de angajator să se reăntoarcă la serviciu doar prezentând un test negativ la COVID-19 făcut pe cheltuiala proprie.

Precizările Renatei Weber despre pașaportul de vaccinare

Avocatul Poporului a vorbit și despre varianta instituirii unui pașaport de vaccinare anti-COVID-19, precizând că o astfel de măsură este una discriminatorie.

"Dacă pe unul îl lași să vină cu pașaport de vaccinare, pe celălalt trebuie să-l lași să vină cu un test. Dă-i și lui posibilitatea, pentru că altfel înseamnă că planeta se împarte între vaccinați și nevaccinați. Este și mai nedrept pentru că foarte mulți nu au unde, nu au cu ce. Franța a vaccinat foarte puțin, Belgia nici măcar cadrele medicale nu le-a vaccinat. Nu se poate să mergi și să oprești dreptul de a avea o viață normală celor cărora tu, stat, nu le poți oferi vaccinul. Dă-le o alternativă", a mai spus Renate Weber, în cazul căreia se desfășoară, în Parlament, o procedură de revocare din funcția de Avocat al Poporului.

În legătură cu acest subiect, Renate Weber a precizat că nu consideră că există motive pentru care ar trebui să plece din funcție.

„Sinceră să fiu, nu văd care ar fi motivele să îmi dau demisia. Mie mi se pare că ceea ce noi am făcut instituţional în acest an de zile – e un an şi jumătate de când am venit eu - sunt lucruri care erau pentru respectarea Constituţiei şi a drepturilor constituţionale”, a mai spus Renate Weber.