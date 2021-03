Renate Weber: Eliminarea pensiilor speciale se poate rezolva imediat

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, miercuri seară, că eliminarea pensiilor speciale se poate rezolva ”mâine” (joi, n.r.), dacă se doreşte acest lucru, cu excepţia pensiilor de care beneficiază magistraţii.

„Pot s-o rezolve mâine, dacă vor, pentru că decizia 900 din 15 decembrie 2020 a Curţii Constituţionale este foarte categorică: singura categorie de profesionişti la care poţi găsi o susţinere în Constituţie sunt magistraţii... sunt şi cei de la Curtea Constituţională, dar toţi magistraţii. De ce? Pentru că numai cu referire la ei Constituţia vorbeşte de independenţă, vorbeşte de incompatibilităţi. Toate celelalte categorii…, inclusiv parlamentarii, că au fost tare supăraţi că nu am atacat la Curtea Constituţională tăierea pensiilor... Vai de mine, mi-au înroşit telefonul. Deci niciodată, eu de când sunt în funcţia asta, niciodată nu am primit telefoane câte am primit pentru pensiile parlamentarilor”, a spus aceasta la TVR, transmite News.ro.

„Deci, au început cu parlamentarii. Dacă mâine vor, mâine pot să dea legi pentru fiecare din celelalte, pot să facă acest lucru fără probleme, peste tot, credeţi-mă!”, a adăugat Avocatul Poporului.

Renate Weber a afirmat că, în opinia sa, ”problema cea mare” este legată de vârsta la care beneficiarii pensiilor de serviciu se pot pensiona.

Renate Weber, despre pensiile speciale ale parlamentarilor: Nu am sesizat CCR pentru eliminarea acestora

Amintim că Avocatul Poporului a declarat că nu a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) pentru legea care elimină pensiile speciale ale parlamentarilor, după ce Asociația Foștilor Parlamentari a înaintat o petiției Avocatului Poporului în care cerea sesizarea CCR cu o excepție de neconstituționalitate.

„Nu am sesizat Curtea Constituțională. Termenul a expirat ieri (22 februarie, n.r.). Nu am identificat niciun motiv de neconstituționalitate”, a afirmat Renate Weber.

Parlamentarii au decis eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Legea a fost votată în plenul reunit, după ce anterior a primit un raport de admitere cu amendamente.

Au fost 357 de voturi în favoarea inițiativei. Parlamentarii UDMR au fost singurii care nu au votat. Nu a fost niciun vot împotrivă. Cei 30 de parlamentari ai UDMR au spus că sunt prezenți, dar nu votează.

Proiectul de lege aparține PSD, dar în el a fost inclus și un amendament depus de USR-PLUS potrivit căruia, odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, încetează și plata pensiilor speciale aflate în vigoare. Din cauza acestui amendament, lega ar putea pica la Curtea Constituțională. Judecătorii CCR au stabilit deja că o prevedere nu poate avea efecte în trecut, și doar pe viitor.

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a spus, după eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, că 54.2 milioane de lei este impactul bugetar pentru pensiile a 768 de foşti parlamentari.