Replica directorului general Romsilva, după ce angajații din Serviciul Juridic l-au acuzat că a prejudiciat statul în dosarul privind retrocedarea a peste 43 de hectare de pădure

Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, a reacționat, în condițiile în care angajații departamentului juridic din instituție l-au acuzat că a prejudiciat statul în dosarul privind retrocedarea a peste 43 de hectare de pădure.



Directorul general al Romsilva susține că poziția angajaților din instituție se încadrează în ceea ce Comisia Europeană a definit drept dezinformare și că aceștia au prezentat trunchiat situația juridică reală și actuală suprafeței retrocedate de pădure din Bacău, transmite g4media.ro.



Gheorghe Mihăilescu susține, printr-un comunicat de presă, că retragerea plângerii penale a fost decisă în contextul în care șeful Serviciului Juridic „nu a înțeles să-și asume și/sau însușească prin semnătură, alături de conducerea regiei plângerea în discuție, aceasta fiind redactată și/sau promovată de unul dintre consilierii juridici ai regiei care – în data când trebuia să se prezinte la organele abilitate pentru susținerea actului juridic întocmit, în acord cu normele penale procedurale – și-a luat concediu legal de odihnă”.



„În atare situație, conducerea executivă a regiei nu a avut suportul și consilierea juridică – în fața organelor judiciare în data de 18.10.2019 pentru a susține și/sau asuma plângerea penală formulată împotriva procurorului Șef al SIIJ, actualmente judecător al Curții Constituționale”, precizează directorul.



De asemenea, conform sursei citate, procurorul Șef al SIIJ și-a motivat retragerea apelului astfel: „în cauză s-a efectuat o analiză atentă și completă a dosarului de către procurorii din cadrul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, apreciindu-se în final că hotărârea instanței de fond a fost legală și temeinică, fiind în mod judicios motivată, având un puternic suport probator. În consecință, am apreciat criticile formulate de procurorii DNA ca fiind superficiale, iar motivele de apel în privința soluțiilor de achitare nu au în vedere identificarea în concret a unor critici ale sentinței apelate cu privire la elementele constitutive esențiale ale infracțiunii reținute prin actul de inculpare, ci reiau tezele rechizitoriului, iar probele propuse nu sunt de natură a aduce elemente noi în dovedirea acuzațiilor, ci doar se reiau aceleași teze probatorii propunându-se readministrarea acelorași probe, fără motivarea în vreun fel a necesității readministrării lor, legat de criterii obiective.”



Curtea Supremă lua act, în 5 iunie, de retragerea apelului de către procurorul șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.



„Pentru toate aceste argumente – am apreciat că nu pot susține și/sau motiva și nu este prerogativa exclusivă a conducerii executive a Romsilva – asumarea unei plângeri penale pentru un număr de 5(cinci) infracțiuni doar generic menționate – cu atât mai mult cu cât, toate aceste presupuse fapte penale s-ar fi consumat în fața celei mai înalte instanțe în grad, Î.C.C.J. și în prezența reprezentantului Ministerului Public, acesta din urmă având și un mandat expres din partea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J (…) Am apreciat că ar constitui un formalism exagerat și rigid, și o poziție dificila a Regiei Naționala a Pădurilor – Romsilva, ținând cont de condițiile în care presupusele infracțiuni săvârșite de procurorul Șef al SIIJ – prin retragerea apelului DNA, săvârșite de facto la 12.06.2019 în fața Completului de 5 Judecători – al Î.C.C.J. și cu știința Procurorului General și/sau al reprezentantului Ministerului Public, au primit eficiență juridică, chiar provenind din acte și fapte penale, contra înfăptuirii justiției”, precizează directorul Romsilva.



Replica lui Gheorghe Mihăilescu vine în contextul în care tot departamentul juridic al Regiei Naționale a Pădurilor îl acuză pe directorul Gheorghe Mihăilescu că, în urmă cu o săptămână, a retras în mod abuziv plângerea penală împotriva fostului procuror Gheorghe Stan, actual judecător al Curții Constituționale a României, care, la rândul său, retrăsese nemotivat declarat de DNA în retrocedarea celor peste 43.000 de hectare de pădure de la Bacău. (Detalii AICI)