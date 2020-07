Replici acide între Adrian Streinu Cercel și medicul Șerban Bubenek: "Suntem în pandemie și nu e momentul să vorbim despre șefii de secție" / "Dumneavoastră ați spus la început despre COVID că este o gripă și că ne veți trata cu ciorbă caldă"

Adrian Streinu Cercel, managerul institutului Matei Balș, a respins într-o intervenție pentru B1 TV acuzațiile lansate public de Societatea Română de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI), privind conducerea ilegală a secției ATI. Societatea care reunește medicii ATI din România a lansat un protest precizând că de peste 11 ani, “ca urmare a abuzului de puterea a Prof.dr. Adrian-Streinu-Cercel, secția ATI de la IBI Matei Balș este condusă ilegal (cu delegație) de către dr.Doina Iovănescu – medic primar de boli infecțioase, fără nici un fel de expertiză în specialitatea ATI”.

Adrian Streinu Cercel a precizat în emisiunea moderată de Tudor Barbu că sunt fake news-uri: “Este un fake news. Doctorii nu refuză să lucreze într-o pandemie. Eu cred că nu e momentul să ne jucăm de-a pandemia și fiecare să își vadă de treburile lui. Mai ales că vorbil despre o secție de Terapie Intensivă, nu despre o secție de Anestezie și Terapie Intensivă. Am cerut de foarte mulți ani o curiculă specială pentru cei care lucrează în terapie intensivă din alte specialități decât cea pur chirurgicală. După cum puteți vedea, în loc să ne unim eforturile și să vedem cum naiba trecem peste această pandemie...”

Șefa de la terapie intensivă este o doctoriță medic primar de boli infecțioase. Însă vorbim despre secția de terapie intensivă dintr-un spital de boli infecțioase în care vin pacienți cu boli infecțioase și trebuie tratată boala infecțioasă care din când în când are nevoie și de terapie intensivă.

Nu se specifică de când este atestată terapia intensivă din Matei Balș. E din 2007. Ordinul despre care se face vorbire e din 2009. Legile nu se aplică retroactiv. Nu poți să dai pe cineva afară pentru că vine cineva cu un alt ordin de ministru ca să înlocuiască pe cineva”, a precizat Adrian Streinu Cercel.

În direct a intervenit și medicul Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă care a explicat protestul medicilor de terapie intensivă:

“Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă a adresat un apel către toți membrii noștri ca la fel cum au fost voluntari în toate evenimentele fierbinți ale istoriei noastre, să se înscrie în registrul de voluntari. În același timp am protestat împotriva unei situații care nu mai poate continua. Îmi pare rău că acum a izbucnit, dar ea durează de 10 ani de zile. Este o situație care este profund ilegală, imorală și pentru siguranța pacientului. La Spitalul Matei Balș, condus de domnul profesor Streinu Cercel, există un șef de secție ATI, un doctor care nu are specialitate și care conduce prin delegare ilegal și încasează toate sporurile acestei specializări, inclusiv sporul de șef de secție ilegal. Nu dorim să trimitem medici rezidenți acolo, pentru că nu au ce învăța de la cineva care nu are competență, pregătire și profesează ilegal această specialitate. Am avut nenumărate discuții cu profesorul Streinu Cercel, e ca și cum mâine m-aș duce să mă fac șef de secție de ortopedie de exemplu”, a precizat Șerban Bubenek.

În scurt timp, între acesta și managerul Institutului Matei Balș a apărut o polemică aprinsă:

“Vă dăm în judecată și pe dumneavoastră și pe Ministerul Sănătății pentru că nu respectați niciun fel de legislație din România și puneți în pericol siguranța pacientului la terapie intensivă”, a avertizat Șerban Bubenek

“Nici pomeneală, întrebați pe pacienții care au fost externați...”, a fost replica lui Adrian Streinu Cercel.

“Dumneavoastră nu sunteți mai presus de feuda dumneavoastră. Trebuie să vă intre bine în cap că nu sunteți mai presus decât legile din România și decât practica medicală. Orice mi-ați spune acum sunteți în culpă și mă mir că atâtea controlae care au trecut în 10 ani la faimosul institut care e feuda dumneavoastră, nu au văzut că există aceste nereguli grave. Sunt malpraxis. Sunt mai politicos decât dumneavoastră în întâlnirile pe care le-am avut la minister în care ați spus că faceți ce vreți dumneavoastră, textual. Aveți în secție de ani de zile colegi foarte bine pregătiți în specialitatea de terapie intensivă pe care puteați să îi numiți șefi de secție, ați preferat să o țineți pe doctorița Iovănescu, în mod ilegal și dacă dumneavoastră nu o demiteți o să fie demisie prin justiție, pentru că puneți în permanență securitatea pacienților și acționați într-un mod abuziv și ilegal”, au continuat acuzele aduse de medicul Bubenek.

“Medicii au fost văduviți de posibilitatea de a avansa profesional, de a-și dovedi faptul că pot să conducă o secție de terapie intensivă, iar un șef de terapie intensivă conform legii din România, are o sumedenie de atribuții pe care nu le poate exercita alt medic.

Domnul profesor Cercel este o excepție în peisajul medical românesc, este feudalul absolut și îmi pare răus să spun...

În orice țară civilizată, șeful de secție este primul inter pares, este medicul de specialitate care are cea mai mare experiență și expertiză în domeniul respectiv. La el trebuie să facă apel colegii din secție când au o problemă când nu pot să rezolve un pacient, când nu pot să vindece un pacient foarte grav, iar el trebuie să aibă cunoștințele medicale în domeniu pentru a putea conduce o secție în specialitatea respectivă. atribuțiile unui șef de secție nu pot fi îndeplinite de cineva care nu are competența și abilitarea în specialitatea respectivă", a mai afirmat medicul Bubenek.

În fața acestor acuzații grave, Streinu Cercel a explicat că: “Această secție a fost înființată prin Ordin de ministru din 2007. Ordinul este din 2009 și nu se aplică retroactiv. Eu zic că suntem în pandemie și nu e momentul să vorbim despre șefii de secție ci despre viața oamenilor și cu asta am terminat”

Acuzele grave aduse de medicul Șerban Bubenek au continuat însă:

“Dumneavoastră ați spus la început că este o gripă, că este un punctișor prin Wuhan care nu ajunge în România, că ne veți trata cu ciorbă caldă și că spirtul nu ajută. Domnule profesor Cercel, tot ce ne spuneți dumneavoastră sunt minciuni”.