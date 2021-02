Reprezentanți din industria HoReCa au organizat în Centrul Vechi din București, un nou protest

Reprezentanți din industria HoReCa au organizat marți, în Centrul Vechi din București, un nou protest împotriva restricțiilor impuse de autorități pentru limitarea epidemiei de coronavirus. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa unor măsuri economice suficiente luate de către autorități în această perioadă.

Protest al reprezentanților HoReCa în Centrul Vechi

Potrivit unui comunicat de presă al HORA (Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România), datele statistice arată astfel: 120 000 euro/ an a însemnat pierderea medie per unitate în 2020; de la 400.000 de angajați, cât număra industria în 2019, au rămas 280.000 în 2021; de la 40 000 de unități în 2019, acum sunt doar 28.000, cifră în continuă scădere.

„120.000 de euro pe an, pierdere medie pe fiecare locație, în 2020”, „3 miliarde de euro, pierderi într-un an”, „120.000 de angajați concediați într-un an”, „HoReCa, pe un drum fără întoarcere”, „Un an de restricții, zero despăgubiri”, au fost doar câteva dintre mesajele afișate de reprezențanții industriei ospitalității.

Potrivit libertatea.ro, reprezentanții HoReCa au oprit activitatea pentru jumătate de oră. Organizatorii protestului, desfășurat între 12.00 și 12.30, susțin că industria HoReCa a fost „îngenuncheată” de pandemie, iar protestul reprezintă „un strigăt cu ultimele puteri ale tuturor celor peste 400.000 de oameni din industria ospitalității, atât a celor care au rezistat, cât și a celor care nu au mai găsit resurse și putere să țină afacerile pe linia de plutire”.

Eliminarea voucherelor de vacanță pentru bugetari

Domeniul HoReCa suferă cel mai mult, din cauza restricțiilor anti-COVID-19 impuse de Guvern. Printre noile măsuri ale executivului se numără și retragerea acordării voucherelor de vacanță pentru anul 2021. Reprezentanții domeniului ospitalității au reacționat pe marginea acestui subiect. Daniel Mischie, președintele organizaiei patronale HORA, a tras un nou semnal de alarmă, la începutul săptămânii în curs.

Chiar în timpul conferinței de presă a reprezentanților domeniului HORECA, Ludovin Orban a anunțat eliminarea voucherelor de vacanță, oferite angajaților la stat.

Dragoș Anastasiu a oferit prima reacție pe marginea acestui subiect, în cadrul evenimentului. În opinia sa, această inițiativă ar putea încheia activitatea multor firme din domeniul HoReCa.

„Sistemul voucherelor de vacanță e perfectibil. Se poate discuta în fel și chip. Fără doar și poate a fost un ajutor extraordinar pentru industrie (…) Înțelegem că resursele statului sunt limitate. Doar că noi, pentru ele am luptat și au fost discuții nesfârșite până când au fost repuse pe tapet pentru 2021.

Nu știu dacă cineva de aici a fost consultat. Am înțeles că domnul prim ministru le-a pus pe același plan cu sporurile", a declarat Anastasiu.