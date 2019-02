Alegeri în Moldova: Prorușii, aduși la vot cu zeci de autocare din Transnistria. Sute de moldoveni au stat la cozi în diaspora (VIDEO)

Aproape trei milioane de moldoveni au fost chemați la urne pentru alegerea noului Parlament şi pentru un referendum consultativ privind reducerea numărului de deputați. Peste zi au apărut numeroase suspiciuni de fraudă. Pe reţelele sociale au circulat imagini cu autocare pline cu votanţi prorusi aduşi din Transnistria, iar informațiile despre posibilele nereguli la vot continuă să curgă. Până la această oră s-au prezentat la urne aproape 45% din cetăţenii cu drept de vot.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.