Republica Moldova: Fostul deputat Cristian Rizea, cercetat penal pentru fals în declarații în legătură cu obținerea cetățeniei moldovenești

Procurorii din Republica Moldova au deschis un dosar penal pe numele fostului deputat Cristian Rizea, care este acuzat că a obținut ilegal cetățenia Republicii Moldova, informează radiochisinau.md. Rizea este anchetat de Procuratura Generală din țara vecină pentru fals în declarații, în condițiile în care atunci când a depus cererea de obținere a cetățeniei moldovenești a ascuns faptul că în România era cercetat penal.

Potrivit legislației din Republica Moldova, infracțiunea de fals în declarații „se pedepsește cu amendă de până la 950 unități convenționale sau cu închisoare de până la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de cel mult 5 ani”.

Cristian Rizea a intrat în vizorul procurorilor români încă din anul 2015. Ulterior, în 28 decembrie 2017 el a primit cetățenia Republicii Moldova, în condițiile în care 7 decembrie 2017 fusese condamnat, în primă instanță, la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită, sentință confirmată doi ani mai târziu, în martie 2019, prin sentință definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Potrivit procurorilor din Republica Moldova, atunci când a solicitat să devină cetățean moldovean, Rizea „a tăinuit date pertinente și anume că, începând cu anul 2015 deținea statut de acuzat în materie penală, date a căror cunoaștere ar fi dus la respingerea cererii”.

Astfel, anchetatorii de peste Prut au stabilit că „dobândirea cetățeniei de către acesta a avut loc contrar legii, care statuează că cetățenia Republicii Moldova nu se acordă persoanei sau nu poate fi redobândită de persoana care în perioada de examinare a cererii execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinței instanței de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală”.

Între timp, la începutul lunii noiembrie, lui Cristian Rizea i-a fost retrasă cetățenia moldovenească.

Cristian Rizea, reținut, la începutul lunii noiembrie, la Chișinău

La data de 3 noiembrie, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost reținut în Republica Moldova. Ulterior, magistrații de la Chișinău au emis un mandat de arestare pe numele lui Cristian Rizea