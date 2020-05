CORONAVIRUS | Ludovic Orban, despre redeschiderea restaurantelor: ”Nu excludem ca cele în spații deschise, să le deschidem la 1 iunie, la 15 iunie” (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul României, a declarat luni, într-o conferință de presă, că restaurantele nu vor fi redeschise la 15 mai, atunci când țara intră în stare de alertă din cauza pandemiei de coronavirus, ci nu este exclus ca cele în spații deschise să fie deschise la 1 sau 15 iunie.

Oficialul a spus că hotelurile nu vor fi sub restricţie după 15 mai, însă restricţii vor fi la restaurante, cafenele, baruri.

”Aici trebuie să vă spun că, din evaluare de risc epidemiologică, restaurantele, mai ales în spațiile închise, sunt considerate printre cele mai mari riscuri epidemiologice și probabil va mai trece un timp până să se poată da drumul la ele, cel puțin în spații închise”, a menționat premierul.

Prim-ministrul a afirmat că înțelege că oamenii ar avea nevoie psihologic de relaxarea acestei măsuri, însă, sănătatea este de bază, iar persoanele mai pot aștepta o lună jumătate sau două pentru o perioadă mai sigură.

Cu toate acestea, nu este exclus ca cele în spații deschise, în anumite condiții, să le deschidem la 1 iunie, la 15 iunie.

„Începe sezonul de vară cam în jurul datei de 15 iunie sau 1 iulie. Deci nu exludem varianta asta. E adevărat, riscul epidemiologic în spații deschise pentru restaurante, cafenele, este mai mic, dar trebuie să luăm măsurile specifice pentru a reduce riscul de răspândire a virusului”, a precizat Orban.

