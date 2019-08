Restricţii de circulaţie pentru concertul trupei Metallica din Bucureşti (VIDEO)

Traficul va fi deviat miercuri in zona Arenei Nationale, pentru concertul Metallica. Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să evite zona din cauza fluxului mare de fani care vor participa la eveniment.

Metallica este una dintre cele mai apreciate, premiate şi bine vândute trupe de heavy metal din lume şi se află în ţara noastră pentru a 4-a oară.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

SOȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)

Legendara trupă de heavy-metal Metallica va susţine în această seară un concert pe Arena Naţională din Bucureşti, în cadrul turneului "Worldwired Tour 2019", turneu în care este prezentat publicului cel de-al zecelea album al formaţiei americane: "Hardwired...To Self-Destruct".

Pentru că organizorii se aşteaptă la o participare masivă, traficul rutier din capitală se va închide progresiv în zona în care va avea loc concertul.

Poliţiştii îi atenţionează pe conducătorii auto se închide Str. Maior Coravu, între Șos. Mihai Bravu și intrarea în Stadionul „Naţional Arena", precum și străzile care intersectează și acced în acest tronson.

IMAGINI XXX! IUBITA LUI SPEAK, PE CULMILE EXTAZULUI! TOȚI BĂRBAȚII AU RĂMAS MASCĂ (GALERIE FOTO)

De aemenea şi pe Bulevardul Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion sau Șos. Pantelimon și rondul de la intrarea în stadion.

Poliţiştii au decis să închidă şi banda I de circulație de pe Str. Vatra Luminoasă, între Str. Tony Bulandra și Str. Pierre de Coubertin dar se va închide tronsonul Str. Sg. Vasile ?erbănică între Bd. Basarabia și intrarea în stadion (parcarea C).

Turneul "Worldwired Tour 2019" cuprinde 25 de concerte în mai multe ţări europene.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Metallica a fost înfiinţată în octombrie 1981, la Los Angeles şi este una dintre cele mai apreciate, premiate şi bine vândute trupe de thrash şi heavy metal din lume. În cei 38 de ani de carieră, trupa a vândut 125 de milioane de albume, dintre care 66 de milioane au fost vândute doar în SUA.

Metallica a concertat pentru prima dată în România pe stadionul Lia Manoliu din Bucureşti, la 9 iunie 1999, cu prilejul turneului "The Garrage Remains the Same". Trupa americană a revenit în România nouă ani mai târziu, pentru a cânta pe Stadionul Cotroceni când au participat peste 30.000 de fani la concert. În 2010, Metallica a luat parte la celebrul "The Big Four" în cadrul Sonisphere 2010 de la Romexpo.