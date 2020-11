Restricții pentru minivacanța de 1 Decembrie 2020. Ce măsuri trebuie să respecte românii în stațiunile montane: Portul măștii, obligatoriu / Numărul persoanelor din telecabină este limitat la 4 (VIDEO)

Ziua naţională a României va fi sărbătorită în acest an în condiţii speciale. Chiar dacă românii au voie să meargă la munte, cum fac de regulă în minivacanța de 1 Decembrie, acum vor avea restricţii. Numărul de persoane care se pot deplasa simultan cu telecabina, de exemplu, este limitat la patru. De asemenea, geamurile unei telecabine trebuie să fie deschise, iar purtarea măştii de protecție este obligatorie.

În minivacanța de 1 decembrie, românii vor întâmpina destul de multe restricții de protecție. Managerii hotelurilor susțin faptul că pentru aceast interval, hotelurile și pensiunile au fost rezervate în proporție de aproximativ 80%, chiar dacă ne aflăm în plină pandemie.

Având în vedere condițiile speciale din timpul pandemiei, în jur de 10% din turiști au decis să își anuleze acestă minivacanță.

Printre restricțiile de protecție pe care românii trebuie să le respecte anul acesta se numără limitarea numărului de persoane care pot urca simultan în telecabină, la 4. Totodată, gemurile telecabinei trebuie să fie deschise în permanență.

Portul măștii este obligatoriu în spațiile publice, iar la nivel national s-a decis la începutul acestei luni ca ora de închidere a magazinelor să fie 21.00.

În incita unităților de cazare, turiștii nu se vor putea bucura de toate facilitățile, piscinele și centrele SPA din interior fiind în continuare închise. Restaurantele unităților de cazare ar putea funcționa la doar 30% din capacitate și doar pentru clienții cazați.

Totodată, autoritățile au anunțat o serie de controale în stațiunile montane. Cifrele raportare de către Grupul de Comunicare Strategică indică destul de multe cazuri de COVID-19, de la o zi la alta.

Doar în cursul zilei de joi GCS a raportat un număr de 494 de noi cazuri de COVID-19, rata de infectare din județ fiind de 7.02 bolnavi la o mie de locuitori.

