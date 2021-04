Restricțiile privind înmormântarea persoanelor care au murit de COVID, schimbate. Un aparținător sau un preot poate vizita pacientul internat cu COVID-19 (VIDEO)

Restricțiile privind ceremonia de înmormantare a persoanelor răpuse de COVID-19 au fost ridicate joi, în urma unor discuții între reprezentanții cultelor și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

S-a decis că cei care și-au pierdut viața în urma infecției să poată fi înmormântați conform datinilor creștine.

"Am avut o întâlnire ca avut ca principală temă modificare ordinului de ministru care reglementează felul în care mai întâi reprezentanții cultelor au acces la pacienții internați în spitale cu COVID-19 și de asemenea, modul in care sunt organizate înmormântările, Ordinul de ministru este în lucru, cel târziu mâine va fi semnat. Va conține toate modificările care au fost solicitate de reprezentații cultelor. Va conține și câteva modificări si reglementari suplimentra5re pe care Ministerul Sănătății le considera necesare, m[suri de protejare a sănătății oamenilor care sunt implicați direct în tot ce se întâmplă înainte și în timpul înmormântărilor'', a spus Vlad Voiculescu.

"Vorbim despre accesul preoților sau pastorilor în spital, pentru pacienții care au nevoie. Avem in vedere lucrul asta și pentru aparținători cu respectarea unor reguli foarte stricte. Credem ca pacienții are au nevoie de susținere sa o primească atât din parte reprezentaților cultelor și a unui aparținător, in condiții de siguranță. Pentru cei care vor să-și ia adio încercam să facem acest lucru sa fie posibil în condiții de siguranță. Cel târziu luni, Ordinul va fi în Monitorul Oficial și lucrurile intră în vigoare de atunci", a spus Ministrul Sănătății.

Despre persoana care poate vizita pacientul internat cu COVID-19, ministrul a precizat că este cea desemnată de pacient la internare, dacă el poate să facă acest lucru, și poate ajunge până la gradul II.

În ceea ce privește înmormântarea celor care au murit din cauza COVID-19, fără haine, Vlad Voiculescu a afirmat că acest lucru nu este precizat în Ordinul de Ministru.

"Dacă s-a interzis îmbrăcarea morților, a fost din lipsă de bun-simț. Dacă cei de la pompe funebre au înmormântat oameni fară să respecte legea au făcut de capul lor și nu are nimeni din Minister, de ce să își ceară scuze. Nu spune nicăieri în ordinul de Ministru că oamenii nu ar trebui să fie îmbrăcați. Ce reglămentăm prin noul ordin este ca acest lucru să poată fi verificat de către familie. E vorba de o verificare care e reglemntată în plus.", a afirmat ministrul Sănătății.

Întrebat dacă oamenii vor fi puși în continuare în scai de plastic,ministrul a declarat "Sicriu va fi sigilat. Vorbim despre un proces care se numeste sicriu sigilat".

În ceea ce pribvește câte persoane vor avea voie să participe la înmormântare, ministrul a declarat că "sunt aceleași reglementări ca la întâlnirile publice".

