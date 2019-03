Cea mai mare rețea de trafic de tutun, destructurată. Polițiștii au făcut 100 de percheziții în peste 20 de județe (VIDEO)

Acțiune de amploare a Poliției Române vineri dimineaţă. Aproape 100 de percheziții au avut loc în 22 de judeţe din ţară, dar şi în Capitală, la persoane bănuite de comerț ilegal cu tutun. Sunt implicaţi cetăţeni români şi bulgari vizaţi în cinci dosare penale, informează B1 TV.

