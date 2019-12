Cozonac pufos: Rețete de cozonaci gustoși pentru Crăciun

Ce-ar fi Craciunul fara cozonac pufos?!

Iata cele mai gustoase retete de cozonac pufos trimise de cititoarele site-ului nostru, in sectiunea ReteteleTale.

Cozonac pufos: Cozonac steluta

Ingrediente Cozonac steluta

-500 gr.faina de grau,

-2 galbenusuri,

-2 linguri zahar,

-1 esenta de migdale,

-50 gr.unt,

-300 ml.lapte caldut,

-un praf de sare,

-drojdie cat o nuca,

-2 linguri de ulei,

-un borcanel de ciocolata de 180 gr.,

-2 linguri de nuca macinata,

-1 ou pentru uns cozonacul.

Mod de preparare Cozonac steluta

-Se cerne faina intr-un vas, peste faina adaugam galbenusurile, zaharul, praful de sare, esenta, untul la temperatura camerei, drojdia stinsa cu lapte caldut si framantam un aluat. Mai spre final adaugam uleiul si framantam pana se dezlipeste aluatul de pe vas,punem un prosop peste vas si lasam aluatul sa se dubleze. Cand aluatul a crescut suficient, il impartim in patru bucati egale, din fiecare bucata facem cate o foaie rotunda.

Intr-o tava asezam hartie de copt si presuram putina faina, punem in tava o foaie de aluat perfect rotunda pe care o taiem dupa o forma, eu am folosit un capac de la o oala si o ungem cu ciocolata pe care am topit-o pe bain-marie, presuram nuca macinata, adaugam inca o foaie de aluat, ungem cu ciocolata, presuram nuca macinata si adaugam inca o foaie de aluat, repetand procedura, la final asezam ultima foaie de aluat pe care nu mai punem ciocolata. Punem in schimb un pahar cu gura in jos pe mijlocul cozonacului si taiem mai intaii in 4 bucati, apoi in 8 si la final in 16 bucati. Prindem cate doua bucati si le rotim spre interior de cate doua ori.

Repetam procedura pana terminam de rotit toate bucatile, apoi le prindem cate doua capete si le unim bine. Le ungem cu ou batut in care am pus un pic de zahar si dam tava la cuptorul incalzit deja si lasam sa se coaca la foc potrivit. Cand este copt cozonacul il vom unge cu putina apa in care am topit un pic de zahar, asa cozonacul va fi stralucitor. Pofta buna!

