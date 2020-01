Revoltă în rândul cetățenilor după ce autoritățile din Ilfov intenționează să ardă 40.000 de tone de gunoi în București, la incineratorul promis de Gabriela Firea: "Aceste instalații produc dioxină, un factor cancerigen"

EXCLUSIV ONLINE // Consiliul Județean Ilfov a dezbătut joi Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, într-un moment în care Comisia Europeană va declanșa în acest an o procedură de infringement din cauza dezastrului ecologic reprezentat de gropile de gunoi din jurul marilor orașe din România. Ședința nu a fost lipsită de momente tensionate între autoritățile locale și reprezentanții societății civile, mărul discordiei fiind reprezentant de intenția Consiliului Județean Ilfov de a folosi incineratorul din București anunțat de Gabriela Firea, pentru a scăpa de 40.000 de tone de deșeuri, provenite din localitățile ilfovene .

Primarul Capitalei a anunțat intenția de a construi "un incinerator modern" până în anul 2023 care va costa 230 milioane de euro, instalație care ar urma să funcționeze în Sectorul 4, pe locul unde acum se afla CET Progresu. Planul se află în acest moment în impas, având în vedere faptul că din suma totală prevăzută pentru instalație, 180 de milioane ar urma sa fie finanțare europeană, care ar putea fi blocată în contextul procedurii de infrigement.

Specialiștii și reprezentanții societății civile au atras însă atenția că incineratorul nu este o soluție pentru combaterea poluării. Din contră, va genera și mai multă poluare, atât în București, cât și în localitățile de la periferia Capitalei.

Unul dintre experții independenți prezenți la dezbatere a atras atenția că și Japonia, stat care excelează la capitolul reciclării și a sortării deșeurilor, a folosit inițial ca soluție incineratoarele pentru a scăpa de gunoaie, o măsură care a fost regretată ulterior. Problema cea mai gravă ar fi dioxina generată, o substanță cancerigenă.

"Toate aceste incineratoare produc dioxină care este un factor cancerigen. Aceste incineratoare au devenit o problemă de sănătate publică majoră. Din bugetul pe care l-ați alocat pentru construirea unui generator într-un sector din București pentru locuitorii din Ilfov nu ar fi mai realist să faceți o campanie de informare publică continuă care să învețe populația să recicleze?", a explicat acesta.

Drept răspuns la problema ridicată, fostul ministru al Mediului Lucia Varga a sugerat că arderea deșeurilor provenite din Ilfov în Capitală, după construcția incineratorului, ar urma să fie problema exclusivă a Primăriei Capitalei și nu privește autoritățile locale din județul Ilfov.

"Nu se realizeaza în acest moment în Ilfov incineratorul. Nu este prevăzut în plan așa ceva. Primaria Bucureștiului va analiza această investiție. Dacă se va discuta și la nivelul Consiliului Județean Ilfov și dacă se va primi o solicitare privind realizarea unei astfel de instalații cel mai probabil ne gândim să facem un referendum. Însă acest moment în Ilfov instalațiile nu includ incinerator. Dacă Bucureștiul face incinerator ducem și noi acolo 40.000 de tone, dacă nu se face avem soluții. Se mărește puțin capacitatea instalației de tratatre pe cale biologică. Dacă se face la București ducem si noi acolo 40.000 de tone din 200.000 de tone, pentru că trebuie să fie eliminate undeva", a precizat Lucia Varga.

